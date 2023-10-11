الهويدي: دعم دور المجتمع في إصلاح الممارسات الإدارية لتعزيز الشفافية وفاعلية الجهاز الحكومي

النهار Plus

استجابة من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان للدعوة التي وجهها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد عند افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة بتفعيل دور الشباب وتحفيز مبادراتهم ليكونوا صناعا لكويت الغد وكذلك لرغبته السامية بمراقبة أداء الجهات الحكومية، أطلقت الجمعية مشروع «ساهم» بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية MEPI. بهدف تأهيل مجموعة من المواطنين والمواطنات للقيام بدور رقابي على أداء الادارات الحكومية للوصول الى الغاية الكبرى المتمثلة في تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة للجمهور. وعلى أثر ذلك انضم 30 مواطنا ومواطنة لبرنامج تدريبي على مرحلتين لتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية واستخدام الآليات المحلية والدولية الخاصة بمراقبة الخدمات العامة وتحسينها. كما تم تعريفهم بآليات تصميم المنهجيات الخاصة بطريقة مراقبة الأداء العام وكيف يمكن كتابة أوراق السياسات العامة، وطريقة اكتشاف المشاكل التي تعاني منها الهيئات وكيف يمكن اقتراح حلول وبدائل لها بشكل مهني.

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والمستشارة القانونية لمبادرة ساهم المحامية هيفاء الهويدي إن هذا النشاط الذي تنفذه الجمعية هو عبارة عن مشروع وطني طويل الأمد يهدف للمساهمة في تعزيز دور المجتمع في تحسين جودة الخدمات العامة.

وقالت إنه بعد التوجيهات السامية رأت الجمعية أن تقوم بتأهيل فريق من الشباب، ليكونوا قادرين على الرقابة بطريقة منهجية، يعتمدون فيها على الآليات المحلية والدولية للمراقبة والمحاسبة بهدف تحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور. وأكدت إن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تعمل بشكل عام على مساعدة الحكومة الكويتية للإيفاء بالتزاماتها الدولية التي صادقت عليها، كما تعمل على تحقيق رؤية دولة الكويت 2035. وأشارت في هذا السياق إلى أن مشروع ساهم يساعد في تحقيق الركيزة الرابعة من ركائز رؤية الكويت الخاصة بالإدارة الحكومية الفاعلة والتي تعمل على إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي.

مراقبة الأداء

وبدوره اوضح محمد العجمي مشرف مبادرة ساهم إن المبادرة التي أطلقتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ضمن أنشطة مشروع ساهم، تهدف للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرار وتفعيل دور الشباب في مراقبة الأداء الحكومي العام بهدف تحسين جودة الخدمة، وأشار إلى الأهمية التي توليها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في العمل مع الجهات الحكومية من أجل إشراك المواطنين ليكونوا طرفًا شعبيًا مشاركًا في متابعة ومراقبة أعمال الحكومة وشركاء في تحسين جودة الخدمات العامة.

وأكد إن المبادرة سوف تعمل على رصد وقياس الأداء العام للمؤسسات الحكومية، وتساهم في تحفيز المواطنين على المشاركة بشكل أكثر في مراقبة الخدمات العامة، فضلًا عن قيامها بتوجيه فكر صناع القرار للاستجابة لاحتياجات المواطنين والعمل على توفير أفضل الخدمات المتاحة وتنظيم جلسات عامة مع المسؤولين وصناع القرار لمناقشة نتائجهم فيما يتعلق بمراقبة قياس التنفيذ بوجه عام في هذه المؤسسات.

استجابة حكومية

واستجابت ثلاث هيئات حكومية للتعاون مع مبادرة ساهم التي أسستها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، حيث فتحت أبوائها لأعضاء وعضوات المبادرة الذين قاموا بعمليات رقابية على أداءها الداخلي. وضمت الهيئات المستجيبة حتى الآن الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ومن جهتها ثمنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان باستجابة هذه الهيئات لعمليات الرقابة التي تخضع لها وتعاونهم، وأثنت على كل الجهود التي من شأنها تعزيز مفاهيم الحوكمة الجيدة والنزاهة والشفافية في عمل الهيئات، وقدمت شكرها لكل من ساهم في تنسيق اللقاءات من الهيئات المختلفة. واكدت ان نتاج عمليات الرقابة التي يمارسها أعضاء مبادرة ساهم، سوف يكون محصلتها أوراق سياسات بعد دراسة أعمال بعض القطاعات التي تواجه تحديات عند تقديم خدماتها للجمهور، وستقوم بتحليل هذه التحديات واقتراح حلول بديلة لآلية عملها.

نشاط نوعي

وبدوره قال منسق المشروع عبد الرزاق العزعزي، إن عمليات الرقابة على الهيئات الحكومية هي الأولى من نوعها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن هذا النشاط هو دور نوعي في عمل جمعيات النفع العام إذ يساهم بتحويل المجتمع إلى شركاء في تحسين الأداء الحكومي بشكل مبني على تأهيل مهني يعالج المشاكل ويطرح الحلول المناسبة لها من جوانب مختلفة.

