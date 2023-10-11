جمال اللهو: تأجيل «الكويت الدولي للمونودراما» إلى يناير المقبل

النهار Plus

كشف رئيس مهرجان الكويت الدولي للمونودراما الفنان جمال اللهو، عن تأجيل عقد المهرجان في دورته السابعة إلى شهر يناير المقبل للمزيد من الدراسة، والعروض المسرحية والاعمال الفنية المشاركة، وكذلك للترتيب والتنظيم خاصة في ظل مشاركة العديد من الفنانين والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة من داخل الكويت ومختلف الدول العربية والأجنبية.

وأضاف اللهو أنه التقى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، في مكتبه حيث تباحثا حول مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتنسيق حول المهرجان. وأوضح اللهو في تصريح صحافي أن وزير الإعلام مشكورا أكد أن المهرجان هو مهرجان الكويت جميعها وأنه ينبغي على الجميع التعاون لإنجاح فعالياته من خلال تضافر الجهود، وأضاف أن الوزير أمر بتسخير جميع الإمكانات اللازمة لعقد هذا المهرجان.

وقال اللهو إن وزير الإعلام يدرك جيدا معنى الابداع ويحرص على تشجيع جميع المبدعين ويدعم الفن والفنانين وأن حديثه أثلج الصدور، لافتاً أن الكويت تحتل مكانة عالية وهي دائما في الصدارة. وأضاف نتمنى أن نصل إلى أعلى المراتب بتضافر جهود الجميع لإنجاح هذا المهرجان، مؤكدا أنه متفائل جدا من خلال الوجوه الطيبة القائمة على المهرجان وما لديهم من خطط جيدة. وبين اللهو أن وزير الإعلام شدد على ضرورة مشاركة عروض فنية في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما من مختلف دول العالم، وأن تكون مكانة المشاركين في المهرجان تتناسب مع موقع الكويت الرائد في مجالات الثقافة والفن والآداب. ولفت أنه مع مدير المهرجان عبدالله الرويشد يقدرون وزير الإعلام وأنهم خرجوا من الاجتماع بمعيته مبتهجين ومقدرين حرصه الشديد على إعلاء اسم دولة الكويت والمحافظة على ريادتها.

وفي سياق متصل، أكد اللهو أنه التقى الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساعد الزامل مبيناً أنه داعم لجميع الأنشطة الفنية وداعم حقيقي للمهرجان. وأوضح اللهو أن دورة مهرجان الكويت الدولي للمونودراما تحمل اسم الفنان القدير محمد جابر العيدروسي نظرا لدوره الكبير والمؤثر كونه أحد أعمدة الفن الكويتي، ومن أبرز المؤسسين للمسرح العربي، وأيضا دوره في مسرح الطفل واسهاماته بالتلفزيون والإذاعة، وكذلك مشاركاته في السينما بأعمال كثيرة، حيث إن دوره في الحركة الفنية يعتبر دوراً ريادياً منذ الخمسينيات.

ولفت أنه ستتم مراسلة العديد من الدول الأجنبية بدءاً من الأسبوع القادم بهدف إحضار عروض متميزة من الدول الاوربية وشرقي آسيا، وذلك بدعم من وزير الإعلام صاحب النظرة الثاقبة الذي يرغب في النجاح وأن تكون الكويت منارة ثقافية فنية تعكس صورة متطورة عن الفن بدولة الكويت ومستوى الفنانين والحركة الفنية. وأضاف اللهو بأنه ستكون هناك دعوات إلى منظمات عالمية خاصة بالفنون الأدائية المسرحية، ومديري مهرجانات أوروبية لحضور المهرجان الكبير. ووجه اللهو الشكر الجزيل إلى لجنة إجازة النصوص حيث أنهم عانوا الكثير من خلال قراءة العديد من النصوص تقريبا 40 نصاً مسرحياً من مختلف دول العالم حتى يخرج المهرجان بصورة طيبة تليق باسم دولة الكويت، وخص بالذكر كل من «د. خالد عبداللطيف رمضان، د. سكينة مراد، د. علي مراد، وجاسم الغيث، د. نورة القطان»، وأيضا الشكر موصول إلى إدارة المسرح الذين وفروا كل الإمكانات، وكذلك شكر المسؤولين عن اللجان العاملة في المهرجان الكاتب عبدالله الرويشد وم.ناصر السريع، بالإضافة إلى العاملين بـ«اللجنة الفنية، ولجنة الافتتاح، ولجنة المعرض الفني»، وأيضا لجنة المسابقات، ولجنة التصوير الفوتوغرافي وعلى رأسها المصور العالمي باسم الدرويش. كذلك شكر مسؤول المعرض الفني لشخصية المهرجان فيصل بوناشي، عبدالله السعيد، وسالم الشمري وأيضا المنسق العام للمعارض الحرفي أسامة الجاسم.

وبين اللهو أن هناك مسابقتين مصاحبة للمهرجان بدورته القادمة تتضمن التصوير الفوتوغرافي، «الفن التشكيلي»، وأيضا معرضاً فنياً متميزاً عن شخصية المهرجان العيدروسي وأيضا معرضاً للفنانين والفنانات الحرفيين لإبراز دورهم ونشاطاتهم الحرفية. ولفت أنه في ختام المهرجان سيقام معرض فني لمدة 3 أيام في قاعة أحمد العدواني، لإعلان الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي وأيضا مسابقة الفنون التشكيلية. وأضاف اللهو بأنه ستكون هناك مشاركات من فنانين تشكيليين من دول الخليج الشقيقة وبالفعل أبدت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين استعدادهما للمشاركة وأيضا سلطنة عمان ودولة قطر وكذلك جمهورية مصر العربية. وأكد أن دولة الكويت دائما تبهر العالم بأعمالها الفنية والثقافية منذ القدم ومازال المبدعون من الشباب يسيرون على نفس منهج الابداع والتميز. وأضاف اللهو بانه ستتم طباعة كتاب توثيقي بدعم من الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مساعد الزامل عن مسيرة الفنان الكبير محمد جابر منذ بداية مسيرة الفنية حتى عام 2022، بأعماله المسرحية والتلفزيونية والإذاعية والسينمائية، مع مجموعة من الصور بعضها ينشر لأول مرة بإشراف قطاع البحوث والدراسات في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقام بإخراج الكتاب مشكورا المخرج رؤوف كريم.

وفي الختام قال اللهو: «أشكر وزير الإعلام لتذليل كل الصعاب ودعم المهرجان لإنجاحه بصورة رائعة وتخدم الحركة الفنية والثقافية في الكويت والشكر موصول للأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور خالد الجسار على مساندته لنا وتسخير كل الامكانات وايضاً الأمين العام المساعد لقطاع الفنون السيد مساعد الزامل الذي كان دوره الايجابي الواضح والمساند لجميع الفعاليات التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبابه مفتوحاً للجميع، وشخصيات المهرجان من الفنانين النجوم والكبار وكل من عمل معنا من الدورة الاولى حتى الآن بجد ونجاح ومثابرة، والفرق المشاركة من الخارج والداخل والضيوف الاعزاء، ونتمنى السلامة لأخينا الغالي المخرج حسين المفيدي بعد الوعكة الصحية وجميع الفرق التطوعية ووسائل الأعلام وخاصة الصحافة التي كانت معنا وداعمة لهذا المهرجان ولا يمكن إن نفيهم حقهم لانهم هم المرشدون لنا من خلال مشاهداتهم وتقيمهم وتوثيقهم المهم وابراز المهرجان للجمهور الكريم المحب للمسرح».

