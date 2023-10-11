غادة عبدالرازق تعود إلى السينما بفيلم جديد

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تقدم غادة عبدالرازق فيلماً سينمائياً جديداً ينتمي لنوعية الكوميدي الاجتماعي «تاني تاني» ويشاركها بطولته الفنان أحمد آدم والكوميديان بيومي فؤاد، وعدد من النجوم الشباب أبرزهن ثراء جبيل، محمود حافظ.

ويأتي الفيلم من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل، وتجسد غادة في أحداث الفيلم شخصية هدى تعمل في بنك، وتجمعها علاقة صداقة ببيومي فؤاد وأحمد آدم منذ الصغر وتقرر طرحه بالسينمات خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومؤخرًا قدمت غادة عبدالرازق عملًا حكاية «تحت الحزام» التي تجسد من خلاله شخصية مختلفة، إذ ظهرت كمريضة نفسية تدعى عاليا وهي والدة الفنان خالد أنور، وتختطف عروسه ليلة زفافهما.

وكانت حكاية تحت الحزام أولى الحكايات التي تم عرضها بمسلسل حدث بالفعل وهي من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، وأيضًا يشارك في بطولتها الفنانة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وآخرون، ومن إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.

