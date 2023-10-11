جيهان الشماشرجي تعيش حالة من النشاط الفني

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تعيش الفنانة جيهان الشماشرجي حالة من النشاط الفني حيث بدأت الشماشرجي، تصوير دورها في فيلم «أنف وثلاث عيون»، الذي يقدم معالجة فنية جديدة ومعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس وسيناريو وحوار وائل حمدي، للمخرج أمير رمسيس. يعد الفيلم أولى تجارب الشماشرجي في السينما بعد مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية، وهو من بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد على، وفي سياق متصل انضمت جيهان الشماشرجي إلى أسرة فيلم «فرقة الموت» بطولة النجم أحمد عز، المقرر بدء تصويره الأسبوع المقبل، ويشاركه البطولة آسر ياسين، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور الأحداث في إطار إكشن مثير. وتعاقدت الشماشيرجي أيضاً على فيلم «سارة وعلي» بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج هبة يسري، ومقرر بدء تصويره خلال ايام.

