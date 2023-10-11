ماجدة الرومي وعبادي الجوهر في العلا

النهار Plus

تواصلت المفاجآت في قائمة نجوم حفلات العلا في السعودية، حيث أعلن في الفترة الأخيرة عن مشاركة عدد من النجوم بحفلات طربية وغنائية في موسم الشتاء، وذلك ضمن قائمة الحفلات المُرتقبة التي تُقام خلال تقويم الفعاليات والمهرجانات الترفيهية «لحظات العُلا 2023-2024»، لتوفر لعشاق الفعاليات الحية الموسيقية فرصة أكبر لقضاء أوقات مميزة لا تُنسى في مدينة العلا التاريخية بالمملكة العربية السعودية.

وكشف «لحظات العلا» تفاصيل المفاجآة الجديدة في قائمة حفلات موسم شتاء 2023-2024، وعلى رأسها حفل الفنان عبادي الجوهر في 12 يناير المقبل في قاعة المرايا بالعلا، ونشر الحساب صورة بوستر الحفل وذكر تفاصيله: «ببراعة عزفِه الذي تنسجم معه أوتار قلوبنا طربًا، وجمال ألحانه التي تفتح للوجدان نوافذ واسعة على الجمال، ورِقّة غنائه التي تجد فيها الأحاسيس المُرهفة عالمها، يُحيي «أخطبوط العود» النجم الأستاذ «عبادي الجوهر»، حفلاً ساهرًا في قاعة مرايا يوم 12 يناير 2024».

وكشفت أيضاً «لحظات العلا» عن مفاجأة كبيرة للجمهور بمشاركة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بحفل جديد، حيث تستعد للقاء الجمهور في قاعة المرايا في 29 ديسمبر المقبل، وشوق حساب «لحظات العلا» الجمهور للحفل وكشف تفاصيله وذكر: «تعود ملاك الطرب العربي، النجمة «ماجدة الرومي» لتُصافح أرض الحضارات من جديد، وتُهدي قاعة مرايا حفلاً راقيًا، ليزداد الوجدان أُنسًا بصوتها الحاضن لكلاسيكيات الزمن الجميل.. كونوا بالقرب..»

وذكر موقع «العلا» تعليقاً على حفل الفنانة ماجدة الرومي المنتظر وذكر: «تعود النجمة المتألقة ماجدة الرومي إلى قاعة مرايا ليلة 29 ديسمبر، لأداء أعذب الألحان من أرشيفها الغنائي العريق بصوتها الأوبرالي الساحر.. كسبت المغنية اللبنانية قلوب عشاق الفن العربي الأصيل منذ السبعينات، ورسّخت مكانتها كنجمة ساطعة في سماء الفن مع 14 ألبوماً غنائياً. ومنذ بداية مسيرتها الحافلة، وظّفت نجمة السلام شهرتها الواسعة في خدمة القضايا الإنسانية ونشر الوعي وثقافة المحبة، ولهذا تم اختيارها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة».

