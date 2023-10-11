القاسمي: «تنوير» يهدف لإعادة اكتشاف حكمة القدماء

النهار Plus

تفتح إمارة الشارقة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، الباب لاكتشاف جماليات الفن وقوة الحكمة في استعادة الجذور الأصيلة للثقافات الإنسانية، حيث تنظم برؤية الشيخة بدور القاسمي، أول مهرجان من نوعه في المنطقة؛ «مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة»، لتجمع الجمهور -في صحراء منطقة مليحة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل- مع كبار الفنانين في عالم الموسيقى الروحية والفن وأصحاب التجارب الملهمة من الباحثين عن المعرفة والحكمة والصفاء الروحي.

ويوجّه المهرجان دعوة للجمهور لاكتشاف أسرار الثقافات الأصيلة، من خلال سلسلة فعاليات تجمع الموسيقى، والحرف اليدوية، وتقدم مأكولات من مختلف المطابخ التقليدية في العالم، بالإضافة إلى أنشطة تستكشف وتعزز تواصل الأفراد مع ذاتهم على المستويين الجسدي والنفسي، وورش عمل يقدمها خبراء ومدربون متخصصون، إذ ينطلق المهرجان من رؤية تؤمن بضرورة ترسيخ علاقة المجتمع بالتراث والثقافات المتنوعة.

وفي حديثها عن انطلاق المهرجان، قالت الشيخة بدور القاسمي، المؤسسة والموجهة للمهرجان: «يسعى مهرجان تنوير إلى إعادة اكتشاف حكمة القدماء والاحتفاء بها من خلال جمال موسيقى الثقافات الأصيلة، التي تستحضر تراثنا العالمي وتحافظ على عاداتنا، لهذا حمل المهرجان اسم تنوير، فهو يدعو إلى تجمع العقول والقلوب، ونحن في الشارقة نقدم دعوة مفتوحة لكل من يبحث عن تواصل حقيقي وعميق مع نفسه ومع العالم، ولكل من يأمل باستعادة الشعور بأصالة الماضي، ويتنفس هواءً نقياً وسط الطبيعية. يدعو المهرجان الجميع للانضمام إلينا ليعيش بعمق كل لحظة ويشعر بوجوده ويرى العالم كما لو أنه يراه لأول مرة».

عروض موسيقية عالمية وتجارب واعية

ويأخذ المهرجان زواره إلى عالم فني مختلف يجتمع فيه موسيقيون وفنانون عالمون في عروض بصرية تفاعلية حيّة على الكثبان الرملية، تستخدم أحدث تقنيات العرض، وينتقل فيها الجمهور إلى عوالم من ثقافات قديمة ومعاصرة قدمت الحكمة في قوالب موسيقية خالدة.

ولا يقدم المهرجان فعاليات موسيقية وفنانين وحسب، وإنما يصحب الجمهور في رحلة متكاملة لفهم الذات والتعمق في النفس، من خلال جلسات اليوغا، والتأمل، ومحطات تجريب أطباق صحية وعضوية من مختلف ثقافات العام، كما يتيح المهرجان للجمهور فرصة التجوّل في فضاء مفتوح تتوزع فيه منصات العرض الفنية، ومحال لمنتجات حصرية ومشغولات يديوية، إلى جانب جلسات التدرّب على أنشطة العيش بجودة وصحة وسلام.

ثقافة مستدامة

في منطقة مليحة

ويخاطب «مهرجان تنوير للموسيقى الروحيّة» العالم برسالة مركزية، يدعو فيها إلى تبني خيارات حياة مستدامة، تحافظ على الطبيعة، وتهتم بمواردها، إذ يقدم مفهوماً جديداً للمهرجانات الفنية المستدامة، وينطلق من إيمان الشيخة بدور القاسمي، بضرورة حماية الطبيعة، وأهمية أن يتبنى العالم القيم الجميلة التي يدعو اليها الفن، ويتوقف عن الممارسات غير المسؤولة تجاه الأنهار والبحار والجبال والأشجار.

وتوفر مليحة، الحائزة على جائزة (Traveller›s Choice) المرموقة من موقع TripAdvisor للسنة السادسة على التوالي، المكان المناسب لإقامة هذا الحدث العالمي، حيث يقام المهرجان بمعايير مستدامة لحماية التأثير البيئي في المناظر الطبيعية الصحراوية.

