«البحر الأحمر السينمائي الدولي» أعلن عن اختياراته لمسابقة الأفلام القصيرة

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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختياراته للأفلام الدولية القصيرة المشاركة ضمن مسابقة البحر الأحمر: الذي يحتضن أفلام محترفي صناعة الأفلام من قارتي آسيا وأفريقيا، حيث ستشكل هذه المجموعة إضافة مميزة للبرنامج السينمائي للمهرجان ضمن دورته الثالثة التي تنطلق ابتداءً من 30 نوفمبر وحتّى 9 ديسمبر في جدة.

وانطلاقًا من شعار المهرجان لهذا العام: «قصّتك، بمهرجانك»، يتطلّع المهرجان لتكريس منصته لـ 14 فيلماً قصيراً لصنّاع أفلام صاعدين ومخضرمين على حدٍّ سواء من مجموعة متنوّعة من الدول، مثل سنغافورة والسنغال وكازاخستان وباكستان وغيرها، حيث سيخصص لهم المهرجان شاشاته لمشاركة قصصهم المؤثرة واللامسة مع الجمهور ضمن عرضها العالمي أو الإقليمي الأول.

وتعليقًا على الخبر، صرّح كليم أفتاب؛ مدير البرنامج السينمائي الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ قائلاً: «لقد أسعدنا العدد الكبير للأعمال المقدمة لمسابقة الأفلام القصيرة من صناع الأفلام عبر قارّتي آسيا وأفريقيا، ولا يسعني إخفاء التحدّي الذي واجهنا في تحديد وانتقاء 14 فيلماً من بين مجموعة ضخمة من الأفلام، رأينا من خلالها أن أصحابها يرتقون إلى قمّة مخرجي الجيل القادم. ونتشوّق للترحيب بهم في جدة لعرض أعمالهم وضمّهم إلى مجتمع صناعة السينما العالمي عبر دورة هذا العام».

وتشمل الأفلام الدولية المختارة ضمن فئة الأفلام القصيرة لهذا العام كلاً من تايتانك، للمخرجة فرنوش صمدي وأمّ في وقت الذروة، للمخرج سوني كالفينتو و أواخر الرّيح، للمخرجة شوغيلا سيرزان والانتظار، للمخرج عمران حمدولاي وسولاشيا، للمخرج هيرا يوسفزاي و للشجاعة نساء، للمخرج أمارتي أرمار والغَسَق، للمخرجة آوا مكتار غاييه والساعي، للمخرج تيغران أغافيليان وحقيبة سفر، للمخرجين سمان حسينبور وأكو زندكريمي وأرضنا الأمّ، المخرجة كانتراما غاهيجري وعيد مبارك، للمخرجة ماهينور يوسف وصدفة مقصودة، للمخرج كيفن راهارجو وحقيبة السفر، للمخرج نعمان عكّار وبين البينين، للمخرجة السعودية إيثار باعامر.

