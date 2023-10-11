بعد مشاركاته الدولية.. «نزوح» في دور العرض المصرية والعربية

النهار Plus

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لا تزال السينما العربية بخير مادامت تمتلك المواهب الشابة الجادة والطموحة.. التي أخذت على عاتقها تقديم الجيد والجديد بأفكار مبتكرة وجريئة تعبر بصدق وشفافية وإبداع حقيقي عن واقعنا العربي.. ولهذا لم يكن غريباً أن تتواجد السينما العربية في السنوات الأخيرة- بإبداع هؤلاء- في المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى- وبشكل مشرف- وجعلها على قدر المنافسة على الجوائز بل والفوز بها في هذه المهرجانات.

ومن هذه المواهب الجادة المخرجة والكاتبة والمنتجة السورية «سؤود كعدان» التي حقق فيلمها الأخير «نزوح» نجاحاً عالمياً واسعاً وحصد جوائز عدة ونال الإشادات والتقدير في عديد من المهرجانات الدولية التي شارك بها.

ويأمل صناع الفيلم وفي مقدمتهم مخرجته وأبطاله كندة علوش وسامر المصري أن يتواصل النجاح مع بدء عرض الفيلم في دور العرض المصرية- في سابقة لم تحدث كثيراً- وأيضا في دور العرض العربية.. وتمهيداً لهذه العروض الجماهيرية.. تصدرت «كندة وسامر» البوستر الدعائي للفيلم على منصات التواصل الاجتماعي.. وفي خلفية البوستر.. صورة مكبرة لوجه الطفلة «زينة» التي تلعب دورها «حلا زين» إذ تعد هي محور الأحداث.

وكان فيلم نزوح قد عُرض ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية وشهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وحضرت النجمة كندة علوش العرض الذي امتلأ بوسائل الإعلام والشخصيات العامة أيضًا.

وكانت الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قد شهدت العرض العالمي الأول للفيلم وفاز خلالها بـجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وشارك في أكثر من عشرين مهرجاناً دولياً من بينها مهرجان لندن، مهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا، مهرجان ساو باولو، مهرجان طوكيو، مهرجان بوسان بكوريا الجنوبية، مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مهرجان السينما المتوسطية في بروكسل، مهرجان نوافذ سينمائية على المغرب العربي والشرق الأوسط، مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد. ونال الفيلم مديحًا من مختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية إذ كتبت أنا سميث في ديدلاين «تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية النسوية بالدراما الواقعية»، في حين أثنى هاني بشر على مخرجة الفيلم وقال: «وظفت المخرجة عناصر الإضاءة الطبيعية والظلال في مواقع المباني المدمرة التي لا تحمل أي قيم جمالية، لتخرج ببعض اللقطات الشاعرية الجمالية»

