وزير المالية: مشاريع الشراكة تخفف أعباء الميزانية

مال وأعمال

كشف وزير المالية فهد الجارالله أن اجمالي المشاريع التي درستها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ انشائها في 2014 هي 5 مشاريع، لافتاً الى أن عدد المشاريع المنفذة بالكامل مشروع واحد هو مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في مرحلته الأولى.

وبيَّن وزير المالية في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها أن هناك مشروعين جارٍ تنفيذهما هما: مشروع تنفيذ وتوسعة أم الهيمان والأعمال المكملة له، ومشروع تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتحويل استراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات المجموعة A.

وفيما يتعلق بنسبة الانجاز للمشاريع، بين الوزير أن مشروع أم الهيمان بلغت نسبة الانجاز الفعلية 86.2 في المئة وفق بيان وزارة الأشغال، وبلغت نسبة الانجاز في مشروع تصميم وانشاء وتشغيل وصيانة وتحويل استراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات، كما يلي: استراحة الوفرة رقم 4 حوالي 75 % واستراحة كبد 100 % واستراحة السالمي 75 %.

وبين أن هناك 114 موظفا يعملون في هيئة مشروعات الشراكة، مبيناً أن المردود المالي للمشاريع المنفذة بنظام الشراكة يتمثل في رفع الأعباء المالية الضخمة لتكاليف تنفيذ المشروع من على عاتق الخزينة العامة للدولة ليتحملها المستثمر، بالاضافة الى تمكين المواطنين في تملك أسهم شركة المشروع التي يتم طرحها بواقع 50% من أسهمها للمواطنين.

وبين أن تكلفة الطاقة الكهربائية من مشروع محطة الزور الشمالية تبلغ 2.765 فلس لكل كيلوواط في الساعة، فيما تصل لبقية المحطات 5.75 فلوس لكل كيلوواط في الساعة.

وقال الوزير الجارالله انه هناك مشاريع تمت اعادة طرحها وفقاً لمشاريع الشراكة مثل: مسلخ وسوق الماشية في محافظة الجهراء ومسلخ مركزي وسوق الماشية لمحافظة الأحمدي وسوق اللحم والخضار والسمك والسوق الأبيض واستراحة الأدعمي والخيمة مول.

