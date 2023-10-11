ضبط صرف دفعات مقاولي الحكومة

مال وأعمال

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كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار»، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً ومهما في استرداد الاموال والمستحقات لدى الافراد والمؤسسات والتي صرفت دون مبرر وسند قانوني، موضحة انه لا معاملات دون سداد مستحقات الدولة من الاَن فصاعداً.

واوضحت المصادر ضبط مالي ملحوظ ورقابة الكترونية صارمة تعيد الامور الى نصابها وتقلص مستحقات الحكومة لدى الغير بشكل كبير وملحوظ.

واوضحت أن قرارات خاطئة تمت في السابق وتسببت في تكبد الخزانة العامة للدولة اموالاً، لكن الضبط الحالي يطوق المخالفات ويحيل المتسببين فيها للجهات المختصة فوراً لتوقيع اقصى عقوبات مقررة.

وفي اطار ذي صلة قالت المصادر ذاتها أن ملف دفعات المقاولين المتعاملين مع الجهات العامة يشهد حلحلة كبيرة، حيث قررت الجهات المختصة ان تصرف الدفعات دون تأخير حرصاً على انجاز وتسليم المشروعات في مواعيدها المقررة، موضحة أن وزارة المالية المالية أكدت كذلك لا تأخيرات في تخصيص الميزانية المطلوبة للمشاريع المدرجة في الخطط الانمائية.

وقالت ان الحكومة تواصل سياسة ترشيد الانفاق وضغط المصروفات ومعالجة الاختلالات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع، وبررت زيادة المصروفات بالنمو في المرتبات والدعومات.

يذكر أن الحكومة وجهت جميع الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة باعداد ودراسة تقديرات الايرادات والمصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية، بما يتفق مع السياسات العامة للدولة بشأن ترشيد الانفاق والغاء المصروفات غير الضرورية.

