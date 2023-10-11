«الجمارك» تحاصر تهريب المشتقات البترولية

مال وأعمال

اعتمدت الادارة العامة للجمارك آلية التعامل مع محاضر الضبط الخاصة بتهريب المشتقات البترولية من خلال تعميم أصدره مدير الادارة العامة للجمارك، حيث أوضح كتاب حصلت «النهار» على نسخة منه، حول آلية التعامل مع محاضر الضبط الخاصة بتهريب المشتقات البترولية أنه: يجب اعداد محضر ضبط تهريب جمركي من قبل المختصين في الدائرة الجمركية للكمية المضبوطة وفق الأصول المحددة في نظام قانون الجمارك الموحد ومرفق به جميع المستندات الخاصة بالموضوع بما فيها كشف التثمين والبيان الجمركي. كما أشار الكتاب الصادر من الجمارك الى أنه يبلغ المخالف أو من يمثله بقرار الادارة بموجب اشعار خطي عن طريق الجهة المختصة لمراجعتها خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ وتقديم طلب التسوية الصلحية بادارة السجل العام. وبين الكتاب أنه في حال عدم المراجعة بعد مضي 15 يوماً أو تخلف المكلف عن دفع الغرامات الجمركية والرسوم الأخرى خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة طبقاً لما ورد في نظام الجمارك الموحد.

