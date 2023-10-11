البورصة ربحت 130 مليون دينار

مال وأعمال

التقطت المؤشرات الرئيسة للبورصة أنفاسها في ختام جلسة الامس، مع تعويض المؤشر العام لجزء من خسائره التي نجمت عن تأثر معنويات المستثمرين بالصراع العسكري في فلسطين لتحقق القيمة السوقية ارتفاعا بلغ 130 مليون دينار بعدما اغلقت القيمة السوقية للمؤشرات على 39.303 مليار دينار. قال محللون ان البورصة عوضت بعضا من خسائرها التي مُنيت بها في أول جلستين من هذا الأسبوع على اثر تفاقم المخاوف من أن تتوسع دائرة الصراع في الشرق الأوسط. لافتين الى ان عمليات البيع التي شوهدت في بداية الأسبوع كانت ردة فعل طبيعية من قبل المستثمرين، وعادة ما تحدث هذه الأمور عند اندلاع احداث غزة، اذ يفضل المستثمرون البقاء على الحياد؛ لحين اتضاح الصورة بشكل أفضل. واشاروا الى انه رغم مخاوف بان الصراع قد يطول وهناك حذر من تداعياته في حال توسعه، لكن في الوقت نفسه هناك عوامل ساعدت في اغلاق البورصة على ارتفاع وذلك مع هبوط العديد من الأسهم القيادية والتي تحظى بأساسيات قوية الى مستويات مُغرية، كما أن مستويات الأسعار الحالية حفزت المستثمرين على البدء باقتناص الفرص، تزامناً مع اقتراب بدء الافصاح عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي للشركات المدرجة في البورصة. وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 33.08 مليون دينار، وزعت على 158.34 مليون سهم، بتنفيذ 9.85 آلاف صفقة. وارتفاع المؤشر العام 22?03 نقطة ليبلغ مستوى 6651?46 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?33 في المئة. وتم تداول 158?3 مليون سهم عبر 9851 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار (نحو 100?6 مليون دولار). «أسواق المال» تجدد رخصة أنشطة «سيتي بنك - الكويت» وافقت هيئة أسواق المال على تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لبنك سيتي بنك - فرع الكويت لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط أمين حفظ. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 22/12/2023. وذلك بناء على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك سيتي بنك - فرع الكويت رقم (AP/2017/0015) الصادرة بتاريخ 24/12/2020.