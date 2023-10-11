عائدات الخزانة لأدنى مستوياتها

مال وأعمال

قفزت أسعار سندات الخزانة، لتقود العائدات لأدنى مستوياتها منذ مارس، مع رهان المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك الانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة. وانزلقت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 18 نقطة أساس الى 4.62%، بعد أن صرح مسؤولان بالفيدرالي بأن قفزة العائدات أخيراً أتمت جزءًا من مهمة تشديد الأوضاع المالية بالنسبة لهم. وقال أندرو تاسهيرست، استراتيجي أسعار الفائدة لدى «نومورا»، ان مسؤولي الفيدرالي يبدو أنهما يتفقان بشكل كبير على أن ارتفاع عائدات السندات والأوضاع النقدية الأكثر تشدداً سيؤثران على نظرتهما بشأن مسار أسعار الفائدة.