«سندات القطط» تتحدى مؤشرات الأسواق العالمية بعوائد قياسية

مال وأعمال

بينما تتعرض أسواق السندات في كل مكان لضربة قوية بسبب مزيج من أسعار الفائدة المرتفعة، والقلق بشأن العجز، ومحافظي البنوك المركزية المتشددين، فان احدى فئات أدوات الدين تمنح الدائنين عوائد مكونة من رقمين: سندات الكوارث - catastrophe bonds أو «CAT». لقد ظل المستثمرون في سوق ما يسمى سندات القطط أو «CAT»، التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، خارج العاصفة لجني عوائد تصل الى 16% هذا العام. وبسبب الطريقة التي تتم بها هيكلة السندات، فان كوبوناتها تستمر في الارتفاع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ويحصل المستثمرون على علاوة مخاطر كبيرة على رؤوس أموالهم، طالما لم تقع كارثة. انها ديناميكية لفتت انتباه عدد متزايد من مديري الأصول ومصدري الصناديق. قال آندي بالمر، المسؤول عن هيكلة صفقات سندات القطط لشركة «Swiss Re» في أوروبا وآسيا، ان اصدار هذا العام حتى سبتمبر ارتفع بنسبة 27% ليصل الى 10.2 مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويصف الحالة المزاجية في السوق بأنها «مزدهرة».

وتتطلع شركات اعادة التأمين الكبرى مثل «سويس ري»، و«ميونيخ ري»، فضلا عن بعض شركات الاقتصاد الحقيقي، بشكل متزايد الى سندات القطط في محاولة لحماية نفسها من الكوارث التي لا تحدث الا مرة واحدة في العمر. وفي يوليو، لجأت شركة بلاكستون الى سندات «كات» لحماية الأصول العقارية من خسائر الكوارث الطبيعية. وأصدرتها شركة «ألفابيت»، الشركة الأم لشركة «غوغل» في حالة تعرض عملياتها في كاليفورنيا لزلزال.

في هذه الأثناء، يصطف مديرو الأصول للحصول على عوائد ضخمة. كما أنهم يحبون تنويع المحفظة الاستثمارية التي توفرها هذه السندات، لأن الأدوات لا ترتبط بالأسهم أو غيرها من الأسواق ذات الدخل الثابت. وتدير شركة «Schroders AG»، و«GAM Investments of Switzerland» أكبر صناديق سندات CAT، وفقاً لشركة «Morningstar» كما تنشط شركات «كريدي سويس»، و«Amundi Asset Management»، و«Axa Investment Managers» في السوق.

لكن يحتاج المستثمرون الى التحلي بالقدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من المخاطر التي أصبحت أكثر وضوحاً في عالم تنقلب فيه أنماط الطقس بسبب تغير المناخ، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ويجني مستثمرو سندات «كات» المال طالما أن الكارثة المحددة الموصوفة في شروط السندات - مثل الاعصار أو الفيضانات الشديدة أو الزلزال - لم تحدث. واذا حدث ذلك فان حاملي السندات من الممكن أن يخسروا بعض أو كل أموالهم، والتي تستخدم بعد ذلك لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الكارثة الطبيعية.

وقد زادت العائدات لأن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة ينتقل تلقائيا الى كوبونات سندات الكوارث، وهي أدوات ذات سعر فائدة متغير. ويشهد المستثمرون أيضاً علاوات أكبر لمواجهة المخاطر المتزايدة الناجمة عن الأحداث المناخية القاسية. وتم تشديد المصطلحات التي تحدد الحدث المحفز.

