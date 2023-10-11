«وربة» يحتفل بتخريج دفعة من موظفيه في برنامج قادة الأمن السيبراني

مال وأعمال

احتفل بنك وربة بتخريج دفعة من موظفيه الذين حصلوا على شهادة معتمدة من معهد الدراسات المصرفية في القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع المصرفي الاسلامي بشكل خاص وذلك استناداً إلى استراتيجيته الرامية لتنمية وتعزيز القدرات المهنية لقواه العاملة الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على رفع فاعلية أداء البنك من خلال تأهيل وتزويد طاقمه بالمعايير الاحترافية العالمية.

وخلال الحفل الذي نظمه معهد الدراسات المصرفية وحضره ممثلون للإدارات التنفيذية للبنوك الكويتية، تم تخريج عدد من موظفي بنك وربة في مجال الأمن السيبراني

Cyber Security Leaders program برنامج قادة الأمن السيبراني -

وقالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي الرشيد: «إن الاستثمار في تنمية قدرات وإمكانات موظفينا الذين ننظر إليهم لكونهم العضد الأساسية لنجاحاتنا يتماشى مع خطتنا التدريبية التي تعتمد على تطوير مهارات موظفينا لا سيما العمالة الوطنية، لإعدادهم وتأهيلهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتأدية واجباتهم الوظيفية بكفاءة وفاعلية وإعطائهم الفرصة لتوسيع آفاقهم المهنية لابتكار حلول وخدمات مصرفية متميزة وفريدة من نوعها الأمر الذي سينعكس إيجاباً على رضا عملائنا ونمو البنك ونجاحه».

وأشارت الرشيد إلى أن بنك وربة يسعى دائما كفريق واحد إلى أن يكون مؤسسة مصرفية حريصة على توظيف وتدريب وتمكين موظفيه لمساعدتهم على النجاح في حياتهم المهنية معنا، حيث يركز البنك دائماً على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها للنجاح في الصناعة المصرفية في جميع القطاعات والأقسام.

وذكرت أن «وربة» يولي أهميةً كبيرة للموارد البشرية، حيث يعمل على رفع أداء الموظفين من خلال أفضل سياسات التدريب والتطوير واستراتيجية الرقمنة، بالإضافة إلى مواصلة استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية، ما يتيح إطلاق طاقات الشباب وتمكينهم وتعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم واثراء معرفتهم لتحقيق النجاح المهني والتطور الوظيفي.

وفي سبيل نجاح أهدافه الاستراتيجية، أكدت الرشيد على أن «وربة» سرّع من عملية التحول نحو بيئة ذكية، وتنفيذ التحول الرقمي وأتمتة العمليات في معظم أعماله، بالإضافة إلى رفع كفاءة التعاملات الإلكترونية داخل إدارات البنك، للحد من التعاملات الورقية تماماً.

وأوضحت أن الأهداف الفعالة والتنافسية التي وضعتها الموارد البشرية كان لها أثر مستدام على بيئة العمل وقيمة مضافة لأداء «وربة» خلال عام 2023، واستندت على الكثير من الجهد والمشاركة الكاملة وشعور الموظفين بالتقدير وتوفير بيئة عمل مريحة ومنصفة وإيجابية.

جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتلّ مركزاً ريادياً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023م - تصنيف فوربس الشرق الأوسط.

