«بيتــك»: 20 فائزاً في حساب «الــرابــح»

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن اسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار وذلك عن الاسبوعين الـ38 و الـ39 لسنة 2023.

والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: علي عبدالله ابوالنيل، جابر احمد الكندري، فهد خالد محمد، عبدالله شفاقة الظفيري، فهد عبدالرحمن الزامل، اسامة قطب سلطان، احمد عبدالله الرباح، فاطمة محمد عيسى، عبدالله سعد المطيري، محمود صالح محمد، لولوة عبدالرحمن الناصر، عبدالعزيز فهد المطوع، اسامة محمد احمد، محمد ابجاد العتيبي، داود محمد الانصاري، عبداللطيف ياسر الصفران، طارق يوسف العميري، عبدالعزيز احمد المعجل، بدر ابراهيم الشيباني، فوزي خالد الميلم.

وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.

وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ«بيتك» تحت اشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.

وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، و يشترط أن لا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.

ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل والذي هو من اساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الادوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

