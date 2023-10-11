«الصندوق الكويتي» شارك في المؤتمر العربي للطاقة والمياه

مال وأعمال

شارك الصندوق الكويتي للتنمية في المؤتمر والمعرض العربي للطاقة المياه، الذي انطلقت أعماله في قاعة الهاشمي بفندق راديسون بلو برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الأستاذ.

وقال الصندوق في البيان ان المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى 12 أكتوبر الحالي تحت شعار «حلول حديثة لمستقبل أفضل»، يحرص على تعزيز مسيرة التنمية في دولة الكويت من خلال خلق حلقة التقاء فعالة بين الاستفادة من استراتيجيات الدول العربية والعالمية مع آخر الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى أحدث الحلول الصناعية والتجارية في مجالات الطاقة والمياه.

