خدمات وحلول رقمية تكنولوجية

مال وأعمال

تجدر الإشارة أيضا إلى أن جناح شركة ZainTECH سيستعرض الكيانات ذات التوجه الرقمي التابعة لمجموعة زين، حيث ستكون هناك الخدمات والحلول التكنولوجية للمزود الإقليمي للخدمات الرقمية Dizlee (منصة واجهة برمجة التطبيقات API ) إذ تقدم شركة Dizlee الخدمات الرقمية التي تشمل خدمات الفوترة المباشرة، والتراسل والتوثيق الرقمي، وتملك هذه الشركة شراكات عالمية مع أكثر من 30 مزودا عالميا لخدمات OTT والحلول التي تقدم أكثر من 100 ابتكار رقمي، ومنذ انطلاقها قبل 5 سنوات قامت الشركة بمعالجة أكثر من 240 مليون معاملة دفع، وستكون هذه الفعاليات في معرض جيتكس فرصة للشركة لاستعراض خبراتها في منصات واجهات البرمجيات الـ API التي تسمح للمطورين الدوليين بالعثور على الأدوات والخدمات المناسبة على الفور، وفتح مصادر إيرادات جديدة من خلال منصات الـ API .

وعلى ناحية أخرى سيقوم جناح ZainTECH باستعراض منتجات شركة FOO، وهي من الشركات الإقليمية التي توفر خدمات شاملة في الابتكارات التكنولوجية، والاستشارات الرقمية وخدمات تجربة واجهة المستخدم المعروفة اختصاراً بـ (UI- UX)، علاوة على حلول تطوير التصاميم والتطبيقات ومواقع الانترنت، وخدمات التسويق الالكتروني وحاضنات الأعمال الناشئة.

