«المتحدة لإدارة المرافق» نظَّمت ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في إدارة المرافق

مال وأعمال

ضمن جهودها الدؤوبة لتوفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز الابتكار، نظمت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، وبالتعاون مع شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية ورشة عمل حصرية حول مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة المرافق. وأفادت الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) في بيان صحافي، أن ورشة العمل جاءت ضمن جهود الشركة المستمرة لتعزيز مهارات موظفيها وتطويرهم المهني وتوجيه الجهود نحو تبنّي أفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تدفع عجلة نمو وتطور واستدامة قطاع إدارة المرافق في دولة الكويت والمنطقة. وفي هذا السياق، صرح ابراهيم عبداللطيف، المدير التنفيذي في الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM)، أن ورشة العمل تناولت كيفية استخدام التكنولوجيا للمساهمة في تحقيق الأهداف المستدامة للأمم المتحدة، مع التركيز على مساهمة الشركة في تحسين البيئة والمجتمع والاستدامة. وأوضح عبداللطيف ان التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الكبير الذي يشهده قطاع إدارة المرافق عبر التوسع في تقنيات إنترنت الأشياء والواقع المُعزز وإدارة المباني عن بُعد، لتلبية احتياجات مواقع العمل الحديثة والمرنة، اصبـــح من الضروري التركيز على تدريب الكوادر البشــرية التي تلعب دوراً كبيراً في تشغيل الكثير من تلك التقنيات. واختتم صرح ابراهيم عبداللطيف حديثه قائلا: «تعتزم الشركة المتحدة لإدارة المرافق (UFM) تقديم هذه الفرصة التعليمية للمزيد من موظفيها بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم، والمساهمة في تحسين الخدمات التي تقدمها للمجتمع والبيئة التي تنشط فيها، وتعكس هذه الورشة التزام الشركة بمفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة وتسعى إلى تحقيق تأثير إيجابي دائم».

من جانبها أعربت المهندسة/ مها البغلي، المدير التنفيذي لشركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، عن سعادتها لتنظيم ورشة العمل التي نجحت في تعريف المشاركين بأساسيات الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن تطبيقه في مجال إدارة المرافق بشكل فعال، مبينة أنه تم تدريب المشاركين على كيفية استخدام التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الضخمة لتحسين أداء الخدمات وتحسين الكفاءة العامة.

