الرشيدي: ارتفاع الطلب على المباني الذكية في الكويت

مال وأعمال

قال المدير العام لشركة زونتل تكنولوجي حسن الرشيدي إن الطلب على المباني الذكية في الكويت يشهد ارتفاعاً كبيراً بسبب زيادة الوعي المستمر حول التحكم عن بعد في الأجهزة الكهربائية والحفاظ على الطاقة، مشيرا الى ان العديد من الكويتيين يرغبون في تشييد منازل عصرية ذكية تلبي جميع الاحتياجات وتوفر عناصر الامن والأمان ويتم إدارتها عن بعد.

وذكر الرشيدي في بيان صحافي، ان المبنى الذكي هو مبنى ديناميكي سريع الاستجابة يقدم لمستخدميه الراحة والأداء بتكلفة مالية أقل، كما أنه أهم عامل للانتقال الى قطاع طاقة وبنية تحتية أكثر استدامة، فضلا عن تحسين الإنتاجية اثناء ترشيد استهلاك الطاقة وانخفاض انبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل وتقليل الآثار البيئية.

واستعرض الرشيدي الخدمات التي تقدمها الشركة للتقنيات الذكية والتي تجعل من المباني أكثر كفاءة وإنتاجية وصحة وراحة وأكثر ارتباطاً بالأشخاص الذين يعملون فيها، وان الشركة جاهزة لاستخدامات إنترنت الأشياء حيث تعمل على تطوير المنتجات لتكون في اغلب المجالات التي يحتاجها العملاء لرفع جودة الحياة، مشيرا إلى أن حلول الاتصالات والأنظمة الذكية تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وقال إن خدمات الشركة متوفرة للقطاعين الحكومي والخاص، ولدى الشركة مهندسون مدربون على أعلى المستويات وذوو كفاءة عالية لتقديم الخدمات بسرعة وبأقل التكاليف.

ودعا الرشيدي الدولة بتجديد البنية التحتية للاتصالات والأنظمة الذكية وتحديثها لما يتواكب مع التطور الحاصل خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار إلى ان الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي يواجهان بعض التحديات مثل الأمن السيبراني والخصوصية والتفاوت الرقمي وعلى العملاء الاستعداد لتلك المخاطر، مبينا ان الشركة على استعداد لمجابهة هذه التحديات.

وذكر أن أغلب القطاعات في الكويت عليها الاستعداد للتحول الى العمل وفق الذكاء الاصطناعي، وتحديداً قطاعي التعليم والصحة، الذي يحتاجون الى خدمات تكنولوجية متقدمة توفر سرعة نقل المعلومات التي يحتاجها الأطباء بطريقة مستعجلة.

قال الرشيدي إن الذكاء الاصطناعي سوف يكون أداء لتسريع النمو ويمكن استخدامه لمصلحتنا في المستقبل وجعله وسيلة وليس علينا الخوف منه وعلى حكومات العالم أن يسرعوا في تشريع القوانين اللازمة لاحتواء هذه التقنية.

