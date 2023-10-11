«النقد الدولي» يُغير توقعاته للاقتصاد الكويتي إلى انكماش

مال وأعمال

غيّر صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت إلى انكماش عند تقديرات إبريل 2023.

وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، فمن المرجح انكماش اقتصاد الكويت بنحو 0.6% في العام الحالي، مقابل تقديراته السابقة في إبريل 2023 بنمو 0.9%.

يُشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للكويت نما في عام 2022 بنحو 8.9%.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الكويت في عام 2024 إلى 3.6% مقابل تقديرات إبريل السابق بنمو 2.7%.

وبشأن توقعات الصندوق لمؤشر أسعار المستهلكين – معدل التضخم – في الكويت فقد رفع تقديراته إلى 3.4% في 2023 مقابل التوقعات السابقة بنمو 3.3%، على أن تنخفض وتيرة نمو التضخم في 2023 إلى 3.1% ولكنها أعلى أيضاً من التوقعات السابقة البالغة 2.6%.

وحول رصيد الحساب الجاري فقد رفع «النقد الدولي» توقعاته بشأن حصته من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي إلى 30.3% مقابل تقديرات إبريل/نيسان السابق البالغة 19.7%.

ورجح الصندوق أن ينخفض رصيد الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي إلى 27.7% في 2023، ولكنه يظل أعلى من التقديرات السابقة البالغة 16.8%.

وتوقع «النقد الدولي» في تقريره استمرار معدل البطالة في الكويت عند مستوى 2.2% في العامين الحالي والمقبل، وهو نفس مستوى العام السابق.

وقال الصندوق إنه حسب تنبؤات السيناريو الأساسي، يتباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3% في عام 2023 ثم 2.9% في عام 2024، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.8%.

وتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات.

ورجح أن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية انخفاضاً محدوداً في معدلات النمو من 4.1% في عام 2022 إلى 4% في عامي 2023 و2024 نتيجة استفحال أزمة القطاع العقاري في الصين.

وتشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8.7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي.

وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا.

