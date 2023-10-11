العتيبي: عمليات الوفرة ستزيد إنتاج الغاز إلى 12 مليون قدم

مال وأعمال

تحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية لنفط الخليج خالد العتيبي والإدارة التنفيذية نظمت الشركة حفلا لتكريم الفائزين في جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والأمن والبيئة لعام 2023،

وفي كلمته الافتتاحية رحب العتيبي بالحضور وسلط الضوء على إنجازات الشركة لعام 2023 والتي من أبرزها مشروع تفريغ خط الحوت البحري في عمليات الخفجي المشتركة، وحفر البئر التطويري الأول في عمليات الوفرة المشتركة بما سيزيد من إنتاج كميات الغاز المصاحب المستخرجة من الوفرة وصولا لمرافق شركة نفط الكويت لما يقدر ب 12 مليون قدم مكعبة من الغاز. ومشروع تطوير حقل الدرة البحري، تلك الانجازات التي تحققت بتضافر جهود العاملين في مختلف مواقع العمل التابعة للشركة في المكتب الرئيسي وعمليات الوفرة والخفجي، كما توجه العتيبي بالشكر لجميع المشاركين في المسابقة واشاد بمشاركتهم المتميزة.

كما تم خلال الحفل عرض انجازات الشركة في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة لا سيما مشروع تفريغ خط الحوت البحري De-oiling والهادف إلى تحييد أكبر خطر بيئي في تاريخ عمليات الخفجي المشتركة، إذ عرض الدكتور فيصل الذواد المدير التنفيذي للعمليات في أرامكو لأعمال الخليج تاريخ هذا الخط ومراحله وتحديات تنفيذه.

وتضمن الحفل تقديم د. أحمد عبدالملك استشاري طب العائلة بمستشفى الأحمدي فقرة صحية متناولا فيها عناصر الصحة الخمسة وهي الغذاء، الرياضة، النوم، الصحة الوقائية والصحة النفسية.

وتم تكريم عدد 44 فائز من العاملين في مختلف مواقع العمل تنافسوا على تقديم أفكار ومبادرات تعزز من أداء الصحة والسلامة والأمن والبيئة، علاوة على مشاركة أبناء العاملين تحت عمر 18 عاما وفوز عدد 18 شاركوا بأعمال فنية متميزة عن موضوعات تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة على مدار فترة المسابقة التي امتدت من 21 يونيو حتى 7 سبتمبر 2023.

إذ تهدف تلك الجائزة إلى تعزيز رؤية وأهداف الشركة الكويتية لنفط الخليج في مجالات الصحة والسلامة والأمن والبيئة والذي توليه الإدارة التنفيذية اهتماما بالغا لا سيما في مناطق العمليات والإنتاج، للحفاظ على ثروتها البشرية وأصولها وعملياتها.

وجاءت فكرة إشراك العاملين والنشء من أبنائهم لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة داخل وخارج بيئة العمل، وجذب انتباه النشء لأهمية معايير الأمن والسلامة والصحة والبيئة وضرورة الحفاظ عليها في الحياة اليومية بشكل عام وليس فقط داخل أماكن العمل الخطرة، وبما يعزز من أهداف الولاء والارتباط الوظيفي.

