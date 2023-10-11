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مال وأعمال

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ضمانات تقنية


أشار اتفاق بناء نظام معلومات متكامل خاص بالجمعية إلى عدة محاور منها إجراء صيانة مستمرة للنظام وإصلاح أي خلل فني طارئ يترتب عليه تعطيل الإجراءات، بالإضافة إلى وجود ضمانات تقنية تعزز من تشغيل النظام بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووفق المعمول به عالمياً.
وقال إن النظام المتوقع بناؤه للشركات المهنية، روعي لاستيعاب كل البيانات والمعلومات بشكل آني ومستقبلي ويعكس احترام الأطراف للالتزامات القانونية المترتبة على توقيع اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات ذات الصلة بمعالجة وتخزين البيانات الشخصية وفقاً للأنظمة واللوائح والتي سيتم استخدامها للأغراض التي حددتها الاتفاقية.


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