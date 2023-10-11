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مال وأعمال

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منتدى الدول المصدّرة للغاز يبحث الاستقرار


بدأ منتدى الدول المصدرة للغاز اجتماعا في غينيا الاستوائية امس الثلاثاء لبحث «الدور الحاسم» للغاز الطبيعي في مجال تحول الطاقة والتنمية المستدامة.
وقال المنتدى في بيان إن فعاليات الاجتماع الوزاري ال25 انطلقت برئاسة وزير المعادن والمحروقات في غينيا الاستوائية أنطونيو أوبورو أوندو بصفته رئيس الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعام 2023.
وأوضح البيان أن وزراء المنتدى يعكفون خلال هذا الاجتماع على دراسة أوضاع سوق الغاز العالمي وآفاقه على المدى القصير والمتوسط والطويل من أجل تحقيق الاستقرار في العرض والطلب في الأسواق.
وأضاف أن المجتمعين سيبحثون أيضا ملف التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى بالجزائر عام 2024.ووصف البيان الاجتماع الوزاري بأنه «يعد فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى.. ولإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز لتحول الطاقة والتنمية المستدامة».
وأسس المنتدى في عام 2001 وتحول في ديسمبر 2008 خلال الدورة الثامنة غير الرسمية للمنتدى الذي عقد في موسكو إلى منظمة حكومية دولية مقرها الدوحة.


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