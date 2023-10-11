اليورو لتطوير سوق عالمي للهيدروجين النظيف

مال وأعمال

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يسعى الى تطوير سوق عالمية للهيدروجين النظيف.

وقالت في مؤتمر بشأن التحول في استخدام الهيدروجين نظمته المفوضية الأوروبية في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي وقع بالفعل اتفاقيات مع الدول في أنحاء مختلفة من العالم في مسعى لتحقيق هذا الهدف.وأضافت «وقعنا بالفعل شراكات هيدروجين مع دول تمتد من مصر وكينيا وناميبيا وتصل حتى دول أميركا اللاتينية».

وأوضحت أن تلك الدول تملك «إمكانات هائلة.. الرياح والشمس والطاقة الحرارية الأرضية متوفرة بكثرة.. يمكنها إنتاج طاقة نظيفة وتحويلها إلى هيدروجين نظيف ومن ثم شحنها إلى العالم».

وتابعت «تريد أوروبا أن تقود العالم في مجال الهيدروجين.. ليس كرائدة فحسب وإنما كشريك أيضا في هذا المجال.. أوروبا تجتذب الآن استثمارات في الهيدروجين النظيف أكبر من الولايات المتحدة والصين مجتمعتين».

