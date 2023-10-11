الكويت تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش

مال وأعمال

بمشاركة الكويت انطلقت أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بحضور وفود من 190 دولة عضو في المؤسستين الدوليتين بينها دولة الكويت التي تشارك بوفد رفيع المستوى.

وسلطت اجتماعات أمس الضوء على التجربة المغربية في مجال التنمية المستدامة بمناسبة إصدار صندوق النقد الدولي كتابا حول الموضوع بعنوان «سعي المغرب لتحقيق نمو أقوى وأشمل» يبرز مدى التقدم الاقتصادي الذي حققه المغرب والتحديات التي تعترص طريقه إلى تنمية شاملة بمشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبه أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الاجتماعات بعد ثلاثة أسابيع من الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من المغرب دليل على الصمود القوي للمغرب وقدرته على مواجهة الأزمات فضلا عن روح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي.

وأبرز جهود المغرب من أجل إرساء دعائم نمو اقتصادي مستدام لافتا إلى أن المغرب قام خلال الـ 20 سنة الأخيرة تحت قيادة الملك محمد السادس باصلاحات طموحة واستباقية مكنت من تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة مرونته.

واعتبرت المدير العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في لقاء مع الصحافة عشية بدء أعمال الاجتماعات أن المغرب يمثل «نموذجا يحتذى» في محيطه الافريقي وخاصة في مجال البنى التحتية والتعليم، مشيدة بروح الصمود والتضامن الذي أبان عنه المغرب عقب الزلزال.

وبخصوص الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين أوضحت جورجييفا أنها تأتي في ظل استمرار حالة اللا يقين جراء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» وحرب أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ستركز أساسا على عبء الديون خاصة تلك غير القابلة للتحمل والتي تعتبر الدول النامية معنية بها أكثر من أجل إعادة هيكلتها بروح من التضامن.

وشددت على أن الظرفية الاقتصادية الراهنة «غاية في الصعوبة لاسيما في ظل استمرار التضخم وبطء النمو»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «ستحاول تبين الوضع لمعرفة أين يتجه الاقتصاد العالمي لنستطيع مساعدة صانعي السياسات حسب خصوصية كل بلد».

وبدورها تشارك الكويت في هذه الاجتماعات وخاصة في الجلسة العامة المقررة في الـ 13 من الشهر الحالي بوفد يرأسه وزير المالية فهد الجارالله بالاضافة إلى مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد البحر وأمين عام اتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي فضلا عن بعض المسؤولين من قطاعات المالية والاقتصاد والبنوك.

