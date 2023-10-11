50 ألف دولار خسائر إسرائيل مع كل صاروخ فلسطيني

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بينما تتواصل الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد شن حركة حماس الفلسطينية هجوما واسعا مباغتا من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في المنطقة المحيطة بالقطاع فجر السبت الماضي، وإطلاق أكثر من 3 آلاف صاروخ على إسرائيل عند بدء الهجوم إذا لم، إذ لم يعترض الكثير منه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي أو ما يعرف «القبة الحديدية»، والتي تقدر نسبة اعتراضه بنحو 90%، وفقاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وهو ما وصفه الخبراء «بالأمر الغريب».

جاء إنشاء الكيان الصهيوني للقبة الحديدية للتعامل مع قذائف الهاون والصواريخ التي يطلقها المسلحون في غزة وحزب الله في لبنان على إسرائيل من مسافة قريبة نسبيا. وكان أول اعتراض لها في أبريل 2011 عندما أسقطت صاروخ «غراد» تم إطلاقه من غزة على عسقلان.

يكتشف الرادار الحساس طلقات قادمة من مسافة تتراوح من 4 إلى 70 كيلومترا (2.5 إلى 43 ميلا) ويتنبأ بمسارها ونقطة تأثيرها. ويقوم مركز التحكم بمعالجة تلك المعلومات والاتصال بقاذفة تطلق صاروخا لتدمير الطلقة. وتم تصميم النظام للرد فقط على الضربات التي تشكل تهديدا، وخاصة على المراكز السكانية.

وتبلغ كلفة كل صاروخ نحو 40 ألف دولار إلى 50 ألف دولار، وفقاً لباحث في المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي، بحسب تقرير لـ«بلومبرغ».

وكان لدى إسرائيل عشرة من البطاريات المتنقلة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من منتصف عام 2021، وفقا لشركة المقاولات العسكرية الأميركية «Raytheon Technologies»، حيث بدأت في عام 2014 إنتاج القبة الحديدية بشكل مشترك مع منشئ النظام، أنظمة «رافائيل» الدفاعية المتقدمة الإسرائيلية.

