الاقتصاد العالمي يقاوم الضغوط لكنه يبقى ضعيفاً

مال وأعمال

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023، رغم مؤشرات الضعف المسجلة في اقتصادات كبرى، لكنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في 2024، حسب ما أظهرت البيانات التي نشرها، الثلاثاء، بمناسبة اجتماعاته السنوية. فلا يزال الصندوق يتوقع نموا عالميا نسبته 3 في المئة في 2023، وأقل بقليل في 2024 عند 2,9 في المئة، أي بتراجع طفيف نسبته (-0.01%) مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يوليو.

وقال بيار- أوليفييه غورينشا، كبير اقتصاديي الصندوق، «لدينا اقتصاد عالمي لا يزال يتعافى من الجائحة، والحرب في أوكرانيا، وفي الوقت عينه لدينا نمو يبقى ضعيفا بالمقارنة مع مستوياته السابقة. ونسجل أيضا اختلافات متنامية».

وتظهر البيانات أن الوضع متفاوت إما في صفوف الاقتصادات المتطورة، أو بين الدول الناشئة، إذ يرى البعض منها تحسنا في توقعاته بشكل ملحوظ، فيما تعاني دول أخرى ولا سيما في اوروبا، من البطء أو تشهد ركودا طفيفا. ويرى الخبراء أن السبب في ذلك، استمرار تداعيات بعض الأزمات ولاسيما الحرب في أوكرانيا، فيما تباطؤ التضخم يستغرق وقتا، ما يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة سياسة نقدية متشددة مع أسعار فائدة مرتفعة.

وفي هذا الإطار يتوقع الصندوق مستوى أعلى من التضخم مما كان يتوقعه قبل ثلاثة أشهر، على صعيد السنة الراهنة عند 6,9 في المئة على المستوى العالمي، والسنة المقبلة عند 5,8 في المئة، أي 0,6 في المئة أكثر من توقعاته في يوليو.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، فمن المتوقع أن يحقق نموا نسبته 2,1 في المئة في 2023، بعيدا عن الركود الذي كان يتوقعه الكثير من الخبراء الاقتصاديين لفترة طويلة.

