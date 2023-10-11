التصعيد في غزة يقفز بأسعار الغاز العالمية

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كما هو الحال مع أسواق النفط، بدأت أسواق الغاز العالمية تشعر بتداعيات التصعيد الأخير في غزة، وتحديدا بعد إيقاف الإنتاج في حقل تمار القريب من حدود الصراع.

خبر إيقاف الحقل زاد وتيرة القلق في سوق الغاز الأوروبي، لترتفع الأسعار بأكثر من 17 في المئة منذ الإثنين، أي أن صعود اسعار الغاز تجاوز حتى ذلك المسجل في أسواق النفط البالغ نحو 4 في المئة على خام برنت. وصل إنتاج حقل تمار في العام الماضي إلى نحو 10.25 مليارات متر مكعب، أي مايعادل 27 مليون متر مكعب يوميا، وهي كمية لا تبدو ضخمة للغاية في معادلة أسواق الغاز العالمية (0.2 في المئة من إنتاج الغاز العالمي ونحو 1.5 في المئة من معروض الغاز المسال في الأسواق العالمية). وتخطط إسرائيل لزيادة إنتاج الحقل بمقدار 6 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2026، أي رفع القدرات الإنتاجية للحقل بنحو 60 في المئة من مستوياته الحالية.

وأسهمت اكتشافات الغاز في دعم الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، حيث حققت عوائد للحكومة بنحو 2.7 مليار دولار منذ عام 2004، وأسهمت في تعزيز استقلالية البلاد في مجال الطاقة.

في الوقت الطبيعي، لم يكن إيقاف حقل للغاز بهذا الحجم أن يتسبب بإرباك في أسواق الغاز، إلا أن التطورات التي شهدتها هذه الأسواق في السنوات الأخيرة، من إيقاف لمعظم الغاز الروسي المتجه لأوروبا، واضطرار القارة العجوز للبحث عن بدائل بأي ثمن، جعل من أسواق الغاز أكثر هشاشة وأكثر تقلبا، حتى لو كان الأمر بكميات ليست بالضخمة.

