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الشركات العالمية تواصل إيقاف رحلاتها إلى تل أبيب


ارتفع عدد شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب مع استمرار القصف بين الكيان الاسرائيلي وغزة.
وعلقت كل من شركات دلتا للطيران ويونايتد والخطوط الجوية الأميركية رحلاتها لمطار تل أبيب الرئيسي.
كما أوقفت شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى تل أبيب بما فيها لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية وويز اير والخطوط البريطانية.
وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارا طلبت فيه من شركات الطيران الأميركية مراجعة الوضع الأمني باستمرار في الاراضي المحتلة.
كانت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في تل أبيب قد تعطلت بعد إطلاق صواريخ من غزة.


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