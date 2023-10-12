الموقف العربي

آراء

مهما قِيل، ومهما حَدث، مهما كانت الضحايا بالآلاف، والمُهجرين بالملايين، فإنه لن يحك جلدك إلا ظفرك، لن يدافع عنك إلا بني جلدتك، لا مجتمع دوليا، ولا أمم غير متحدة، ولا تجمعات مشبوهة من هنا وهناك.

لن يحمل أكفان شهدائنا الأبرار إلا نحن، ولن يقرأ عليهم آيات من الذكر الحكيم إلا نحن، ولن يودعهم إلى مثواهم الأخير ويقرأ عليهم الفاتحة إلا نحن، الأمهات الثكالى هن أمهاتنا والآباء المنكسرون هم آباؤنا، والأطفال المشردون هم أطفالنا، والشباب الشهداء هم شهداؤنا، فكيف بالله عليكم نلتحف بالغريب وندعوه لكي يرمم جراحنا، ويخفف آلامنا، ويحل لنا مشكلاتنا؟ كيف بالله عليكم يصرخ من في يديه بوقاً إعلامياً، أو تصريحاً رسمياً، أو موقعاً عربياً وهو ينادي بأعلى صوته انقذونا يا أمة المجتمع الدولي، تحملوا مسؤولياتكم لأننا لا نستطيع أن نتحملها، احرسوا بيوتنا لأننا فشلنا في أن نحرسها، حلوا لنا مشكلاتنا لأن العدو المتغطرس أغلق علينا المعابر، وصادر كل منافذ الحياة، وأحكم قبضته على كل طريق للنجاة، أغيثونا وارحمونا رحمكم الله.

هكذا يخرج الصوت العربي مخنوقاً وأهلنا في غزة يقتلون بالمئات، ويشردون بالآلاف، وهكذا يخرج الأمل العربي منادياً من تحت الركام بموقف موحد، بتصريح محدد، برسالة محددة، على الأقل لكي يفهمنا العالم، وعلى الأقل لكي يحترمنا الأصدقاء، وعلى الأقل لكي يكف العدو الغاشم عن الاستخفاف بنا.

قلناها مراراً وتكراراً لا سلام إلا مقابل الأرض، ولا استسلام وشعبنا الفلسطيني يئن تحت وطأة أطول احتلال في التاريخ، ولا سلام والقدس الشريف تقام على أرضه الطاهرة مناسك البحث عن الهيكل المزعوم، ولا سلام ومسجدنا الأقصى محكوم بالحديد والنار من فئة مُتغطرسة دخيلة علينا ولن تكون أبداً منا.

قلناها مراراً وتكراراً مشروع عربي للتنوير وليس برفع الأسنة فوق الرماح، وليس للعدوان على أحد مهما بلغ الصراعُ مداه، مشروع يُحمل العرب كل العرب مسؤولياتهم وليس مشروعاً يتهرب فيه العرب من مسؤولياتهم ويلقي بكرة الثلج في وجه المجتمع الدولي لكي يتحمل مسؤولياته بالنيابة عنا، كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، هكذا تعلمنا، وهكذا تربينا، وهكذا نشأنا، فكيف بالله عليكم تأتون إلينا اليوم بشعارات لم نألفها، بمواقف لا نفهمها، بأشجار زيتون لم نزرعها، وبأدعية عرجاء لا تستقبلها السماء، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

قولوا لنا أي شيءٍ نفهمه يا سياسيينا، يامفكرينا، قولوا للمرابطين منا على خط النار كيف تكون الشكوى لغير الله مذلة، وكيف يصبح صاحب الدار في عقر داره غريباً، وكيف صارت كل أشكال المقاومة والدفاع الشرعي عن النفس والأرض والعرض عدواناً على المعتدين، كيف بالله عليكم لا يكون لدينا موقف عربي يوضح هذه الحقائق للدنيا كلها، يزيل الغمامات من فوق عيون الشعوب التي تريد أن تساعدنا لكن يختلط عليها الأمر، نقولها برسالة واضحة وضوح الشمس أنه توجد في بلادنا أراضِ مغتصبة ومقدسات ومحرمات تُنتهك، وأعراض وأنقاض تعيش تحت أنقاضها، وأيام تمر ولا مجتمع دولي يساند، ولا أمة عربية تنتفض، ولا حق مغتصبا يعود، موقف عربي آن له أن يولد من رحم السابع من أكتوبر، من بطن الأم التي اجهضتها غارات العدو وصواريخهم وجيوشهم الجرارة، من قلب الحدث الذي بات يدمي على الهواء مباشرة وسط تحليلات ونظريات جوفاء لم تنقذ طفلاً من رصاصة ولا أماً من صرخة مدوية، ولا رجلاً من شهادة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

