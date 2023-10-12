طوفان النصر على الصهاينة والتطبيع

آراء

يوم 2023/10/7 صار تاريخياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فما حدث لم يكن حلماً يراود أكثر المتفائلين في هذه المرحلة، صباح مقاوم يشرق بشمس الانتصار، على كيان أوهن من بيت العنكبوت، وان قوة الصهاينة العسكرية أوهام إعلامية فقط.

فجر لا ينسى شاهد على الاقتدار والعنفوان الفلسطيني، الذي لم يرضخ ولم يستكن على قلة العدد وخذلان الناصر فكان الطوفان، يبتلع الصهاينة ويذل جبروتهم ويكسر شوكتهم، فمرغ انوفهم في التراب، وجعل العدو عاجزاً أمام شجاعة وبسالة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وامل بقدرة الفلسطينيين على المواجهة وإحراز النصر، بنهاية الغدة السرطانية، أوكار الخيبة والشر الصهيوني، النصر الذي تلوح بشائره هو ثمرة عمل طويل وطريق مقدس تعبد بدماء الشهداء، نصر للعدل والإنسان ضد الظلم والبغي والعدوان ‏الحكمة في التخطيط، وقوة التنفيذ، دليل على التغيير الكامل في ميزان القوى لمصلحة محور المقاومة، وأن الكيان الغاصب في طريقه لزوال، لأن فصائل المقاومة ليست مرتبطة ببعض الأنظمة الخائنة، التي كانت تمنع الشعوب من الثورة وتعمل شرطي أمن لدى الكيان الغاصب.

‏ الهجوم الشجاع والتخطيط الموفق، نوعية كانت خارج قدرة وتفكير قوات الاحتلال وحكومة العدوان، أمام حالة من الهلع لأنها لم تكن تتوقع هذه الشجاعة والبسالة والتخطيط. وضعتهم هكذا حرب واسعة جعلت زمام المبادرة بيد المقاومين، تحتاج الى تجهيز على مدى سنوات وكل هذا العمل لا تكتشفه الأجهزة الأمنية للعدو مع ما يملكه من جواسيس وخونة، هذا يدل على تطور القدرة الأمنية للفصائل الفلسطينية وهذا إنجاز بحد ذاته.

الوثبة الفلسطينية الجبارة، التي جسدتها عملية طوفان الأقصى البطولية، هي انتقالة عسكرية وأمنية جبارة صدمت الكيان الإسرائيلي وباغتته وأربكته وأذلته وغيرت معادلات الصراع بشكل جذري مع هذا الكيان، في ظل قيام المقاومة الفلسطينية بأسر عدد كبير من الجنود والمستوطنين الصهاينة، هذه العملية أكدت هشاشة الكيان المؤقت وكشفت خرافة تحصنه الأمني وفضحت كذبة تفوقه العسكري الذي سقط وانهار أمام أبسط مواجهة حقيقية مباشرة، هي ضربة للتخاذل التطبيعي الجبان، نحن أمام أكبر فشل للكيان الإسرائيلي، ربما منذ تأسيسه؛ قد يكون الفشل الاستخباراتي أقلّها، حينما تنظر إلى المشهد الكلي للطوفان، نحن أمام صورة جرفت كل ما حاولت (إسرائيل) زرعه منذ عقود.

رفض المقاومة لكل محاولات الوساطة دليل على انهم اعدوا العدة للذهاب بالحرب الى النهاية حتى النصر أو الشهادة وليست ردة فعل على انتهاكات فقط انما حرب استراتيجية، بل يريدونها معركة التحام مباشر يدوسون فيها كرامة الصهاينة وهيبته داخل حصونهم.

هذه الحرب أفقدت إسرائيل مكانتها، بأنها دولة تدريب على مختلف أساليب الحرب حسب تصريح هولندي، العملية ليست ضربة قوى مقاومة، إنما هي ضربة محور قوي ومقتدر ولديه قدرة على الحسم، وغيرت قواعد لعبة في المنطقة وموازين القوى، ضربة اذهلت المحللين، لأنها دقيقة واعية تتحرك بآليات وأدوات عالية التقنية، عملية تقنية راقية جداً، لأنها تجاوزت كل أنظمة الدفاع الإسرائيلي، ضربة نوعية غيرت قواعد الاشتباك، حققت توازن الرعب، من خلال حرب الإعلامية كان نصرها موازياً للعسكري، وأذلت الصهاينة، بقوات عقائدية إسلامية ضربت كل مشاريع الطائفية، وهذه الخطوة الأولى في طريق التحرير.

العراق في صلب الحدث، ونحن في مرحلة الحسم إما أن نكون دولة محورية قوية ومهمة، وإما نكون دولة تابعة، لأن الخريطة التي أخرجها نتنياهو في الأمم المتحدة توضح أن العراق جزء من الدول التي تدور في فلك إسرائيل، عن طريق مشروع الشام الجديد، تتحول إسرائيل الى دولة اقتصادية تقود كل مشاريع المنطقة وكسر موقع العراق، بانها سوف تحصل على كل نفطه بأنبوب العقبة، وأن شهادة الشهيد محمد الصالحي تؤكد وحدة الجبهات، وأن العراق جزء مهم في هذا الصراع.

