طوفان الأقصى.. لسة الأماني ممكنة

آراء

أيُّ فخرٍ وأيُّ نصرٍ هذا.. مازال الشعب الفلسطيني يدهشنا ويؤكد لنا أن الحق لا يموت والعزة والكرامة لا تضيع رغم الانتهاكات والاعتداءات اليومية التي يعيشونها من قتل وأسر وتنكيل وتدمير وفقر ومهانة إلا أنهم دوماً يثبتون أنهم قادرون على الحياة وعلى المقاومة التي هي سلاحهم الوحيد للرد في ظل التجاهل العالمي والعربي للقضية التي هي أهم قضايانا وللأسف أصبحت مواجهة الانتهاكات اليومية والتعذيب الإنساني والحصار الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يومياً مجرد شجب وتنديد، والتاريخ يؤكد لنا أن الشعب الفلسطيني وحده هو القادر على استرجاع حقوقه، والتاريخ يؤكد أيضاً أنه كلما زاد الضغط عليهم جاء الرد المدوي من انتفاضات وثورات وعمليات عسكرية تشهد لهم على مر الزمان أنهم مازالوا شعباً حياً ينبض بوجدانه الأمل في عيش حياة كريمة، ولكن ما حدث يوم السبت العظيم السابع من أكتوبر ليزامن انتصارات السادس من أكتوبر ليكون ذكرى يسجلها التاريخ، ويكون السبت الأسود لإسرائيل بعد العظمة التي أبداها الفلسطينيون في مقاومة الاحتلال بأكبر عملية عسكرية «عملية طوفان الأقصى» والتي كانت براً وجواً بإطلاق حوالي 5 آلاف صاروخ تجاه المستوطنات واشتباكات مسلحة وخطف أسرى ودبابات ومركبات عسكرية وقادة وجنود عسكريين جعلت الكثير من المستوطنين يهرعون في هروب ونزوح جماعي تجاه الصحراء، عملية عجزت كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن وصفها، حتى الجيش الإسرائيلي نفسه شبهها بأنها «عملية لا تشبه أي شيء في القتال» عملية بالفعل أفقدت الجيش والشعب الإسرائيلي توازنه فأصبح يتخبط في قراراته وتصريحاته وحتى أنه لم يجرؤ على أن يعلن عن عدد الأسرى والقتلى والجرحى، لكنه أعلن أنها حالة حرب ورغم المخاوف التي تصيب الجميع من الرد الاسرائيلي ولكن يبقى هناك دوماً حق الرد للشعب الفلسطيني وخاصة بعد الانتهاكات الأخيرة للمقدسات الدينية وخاصة المسجد الاقصى وما يقوم به المستوطنون بمباركة الحكومة من تدنيس بعمل صلوات وحفلات داخل الحرمين القدسي والإبراهيمي، هذا الرد للشعب الفلسطيني هو الإثبات الوحيد على أنه شعب عزة وكرامة فهو يقاسي ويعاني الويلات ولكن لا يموت.

إلى متى نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد يومياً ما يحدث من انتهاكات حتى أصبح خبر الشهداء والجرحى لا يحرك لنا ساكناً، وأصبح الحصار الاقتصادي والعوز والفقر التي يعانيها الشعب الفلسطيني مجرد أخبار نراها ونسمعها ولا يرمش لنا جفن، اذا كان العالم العربي لا يتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني فمن إذن يفعل هل الغرب وأميركا اللذان يدينان بالولاء لدولة هما من أنشآها ليتخلصا من همها وتصبح شوكة في جنب العرب إلى آخر الزمان، كلنا على يقين بأن الشعب الفلسطيني وحده قادر على مجابهة هذا الكيان الصهيوني الغاشم وإذا توفر له الدعم العسكري «ويكفينا دعما معنويا...» إذا توفر له هذا الدعم فبإذن الله سيكون قادرا على المواجهة والمقاومة وسيجبر المحتل على التراجع حتى عن انتهاكاته وتجبره عليه، إلى أن يقضي الله أمرا ويقضي على الاحتلال برمته، وبهذه المقاومة وهذه الروح العظيمة يبقى الأمل دوما في فلسطين حرة أبية والأماني مازالت ممكنة.

