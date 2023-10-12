آراء

مما لا شك فيه أن الجميع بالكويت يفتخر في دستور 1962 هذا الدستور الذي صادق عليه أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه في 11 نوفمبر 1962 والذي شكل علامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية في البلاد.

وقد مرت الكويت بمحطات تاريخية خلال مسيرتها الديموقراطية منذ نشأتها مروراً بالوثيقة الدستورية عام 1938 حتى ولادة دستور 1962 وهو الوثيقة المهمة والأبرز في تاريخ البلاد.

وقد شكل دستور 1962 نقلة نوعية وغيَّر المشهد ونظّم العلاقة بين الحاكم والشعب، وأكد حقوق المواطن المدنية وأصبح هناك بيت للأمة يضم 50 نائباً، يختارهم الشعب من خلال صناديق الاقتراع، ومن المفترض أن يكون هؤلاء الخمسون هم النخبة من نساء ورجال الكويت

وقد حدد المشرِّع وظيفة النائب بالمراقبة والتشريع، ووضع أدوات لعضو مجلس الأمة يراقب فيها أعمال الحكومة والوزراء، ومن ضمن هذه الأدوات توجيه الأسئلة النيابية، ومن المفروض أن ترد الوزارات والهيئات على هذه الأسئلة إلا ان المشرع وضع اداة اكثر صرامة، وهي الاستجواب (إحدى أدوات الرقابة) التي يقوم بموجبها عضو مجلس الأمة باتهام لأحد أعضاء السلطة التنفيذية بخصوص معلومة تثير الشكوك في موضوع محدد. والاستجواب حق للعضو لتقصِّي الحقائق ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وقد كفل الدستور هذا الحق في المادة 100 منه والحقيقة أن الاستجواب يستخدم في أغلب الدول الديموقراطية، وهو حق مطلق للنائب لا يختلف عليه أحد، إلا أن الاستجواب في الكويت انحرف مساره وأصبح الهدف منه أحياناً ليس الإصلاح وتصحيح المسار، وإنما الهدف هو رأس الوزير لأسباب بعيدة كل البعد عن الإصلاح وما وضعه المشرع من أجله، أما الظاهرة المؤلمة التي انتشرت ايضا بمجرد تقديم أي نائب لاستجواب الوزير وفي نفس اليوم وقبل تحديد الجلسة التي سيناقش فيها الاستجواب يخرج علينا بعض النواب بأنه مؤيد للاستجواب وطرح الثقة بالوزير، هكذا بكل بساطة وهذا الفعل لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضى به ايضا اهل الكويت وهو ليس من آداب وقيم العمل الديموقراطي ايضا، فالنائب في هذه الحالة يصبح بمثابة القاضي في قبة عبدالله السالم أي إن عليه

أن يحكم بالعدل.. يقول الله في محكم تنزيله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ» [المائدة: 8].

فالعدل يتطلب أن يقرأ النائب محاور الاستجواب ويستمع ويشاهد استجواب زميله ويستمع أيضا لردود الوزير، وبعد ذلك يستطيع أن يحكم إن كان مؤيداً أم معارضاً للاستجواب وأعتقد أن الظلم اشد حين يحكم على وزير وينهي حياته السياسية بتأييد طرح الثقة بالوزير قبل جلسة الاستجواب، وهذا الأمر لا أجد له تفسيراً سوى الفجور بالخصومة والشخصانية غير المبررة، ومن خلال متابعتي للاستجوابات في العشر سنوات الماضية ولغة الحوار الجديدة على النظام الديموقراطي بالكويت التي انتشرت والممارسات التي اتّبعت أجزم بأن الكثير منها لم يكن الهدف منه الإصلاح والمصلحة الوطنية، بل إن بعض الاستجوابات لا ترتقي إلى مسمى استجواب لركاكة محاورها ووضع محاور مكررة لم تكن في عهد الوزير المستجوب.

ومع بداية مناقشة الاستجواب بالجلسات تدرك تماما ان الهدف من هذا الاستجواب رأس الوزير او إقالة الحكومة بأكملها، ولذلك يلجأ بعض النواب الى تكتيكات غير عادلة وغير منصفة وغير أخلاقية إما بمحاولة استخدام ألفاظ أو أسلوب غير لائق، والهدف نرفزة الوزير وإما إحراجه أو بإضافة مواضيع لم تكن في محاور الاستجواب، وهذا لا يجوز أيضاً اخلاقياً، فالاستجواب من المفروض أن يكون محدداً في مواضيع ينشد فيها عضو مجلس الأمة الإصلاح ومصلحة الكويت وابناءها.

في الختام.. الكثير من أعضاء مجلس الأمة يتغنون بالزمن الجميل والإنجازات التي كانت في ذلك الزمن، وكذلك برجالات وأعضاء مجلس الأمة الذين كانوا بالزمن الجميل مثل الأعمام جاسم القطامي وعبدالعزيز وجاسم الصقر وجاسم الخرافي وأحمد الخطيب وسامي المنيس وأحمد الربعي وعبدالله النيباري ومحمد الرشيد ومشاري العنجري ومحمد العدساني ود.خالد الوسمي رحم الله من توفاهم الله برحمته وأسكنهم الفردوس الأعلى وأطال بعمر الموجود منهم ورزقه الصحة وموفور العافية، ورسالتي الى اعضاء مجلس الأمة الكرام: عليكم أن تتحلوا بأخلاقيات ونهج رجال الزمن الجميل واحترامهم لبعض والاطلاع على مضابط جلسات الاستجوابات التي تقدموا بها وطريقة تعاملهم ورقيهم بالتعامل ووضعهم مصلحة الكويت دائما أمام أعينهم والابتعاد عن المصالح الشخصية والتجريح الشخصي والتصريحات التي لا داعي لها، والتي تزيد من كمية الإحباط التي يشعر بها اليوم كل كويتي نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي، والذي كان له عظيم الأثر في تبوؤ الكويت المركز السادس خليجياً في كل مؤشرات التنمية وابتعاد الكويت عن الريادة في كل المجالات.

نسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين وشعبها الوفي وأن يسخر لها من أبنائها من يحقق الاستقرار السياسي كي نلتفت للتنمية والتخطيط لمستقبل الكويت وأجيالها.

