محرقة غزة.. حرب إبادة «بلا قيود»

عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: دخل التصعيد بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و«حماس» يومه الخامس، امس فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية «ابادة» ممنهجة لأحياء غزة باستخدام اسلحة محرمة دوليا بعد ان اطلقت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يد الجيش «بلا قيود»، وردت «حركة» حماس باطلاق صواريخ جديدة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت إنه «حرر كل القيود» أمام قوات الجيش الإسرائيلي في حربها ضد حركة «حماس» وتابع «حماس أرادت التغيير في غزة، سيتغير 180 درجة عما كان يعتقده، سوف يندمون على هذه اللحظة قطاع غزة لن يعود أبدا إلى ما كان عليه».

وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 1055 ونحو 5184 جريحا غالبيتهم العظمى في غزة. يأتي ذلك فيما قال سلاح الجو الإسرائيلي إن عشرات الطائرات قصفت حي الفرقان بقطاع غزة. وأضاف عبر منصة إكس «هذه هي الموجة الثالثة من الغارات على حي الفرقان، حيث هاجمنا أكثر من 450 هدفا في الحي خلال يوم».

من جهة أخرى، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن قصفاً عنيفاً شنه الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة غرب غزة بالقرب من الميناء. وتزامنا، أفادت الأنباء القادمة من غزة بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت قذائف كثيفة على شارع الرشيد والشريط الساحلي غرب مدينة غزة. كما أن القذائف التي طالت شارع الرشيد المقابل لميناء غزة متواصلة حتى الآن. وكان شهود عيان أبلغوا بتلقي الفنادق المحاذية للشريط الساحلي غرب مدينة غزة إنذارات بإخلائها.

من جهته قال سلاح الجو الإسرائيلي امس إنه يقصف غزة «على نطاق غير مسبوق»، بحسب ما نقلته عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» كما أفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزة. وقد قصفت طائرات حربية إسرائيلية امس الجامعة الإسلامية في مدينة غزة. وحسب مصادر قناة «سكاي نيوز عربية»، فقد قصفت إسرائيل ميناء غزة بالقذائف الفسفورية المحرمة دوليا، امس. والثلاثاء، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل باستخدام الفوسفور الأبيض في قصف مناطق مكتظة بالسكان في قطاع غزة. وقال منشور للوزارة على منصة إكس «الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفسفور المحرم دوليا شمالي مدينة غزة».

ونزح سكان غربي مدينة غزة، فجر أمس من منازلهم جراء تعرض المنطقة لقصف إسرائيلي عنيف. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة مجمع أنصار وشارع الرشيد والشريط الساحلي غربي المدينة. وشرع سكان الأحياء الغربية من المدينة في النزوح من مساكنهم إلى وسط المدينة تحت قصف الطيران الإسرائيلي. وأشار شهود عيان إلى أن عائلات بأكملها تغادر تلك الأحياء في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن أكثر من 140 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى نحو 70 مركز إيواء، غالبيتها تابعة للأمم المتحدة، في حين قالت الأونروا إن عدد النازحين إلى مراكزها بلغ 260 ألف نازح.

واكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى في عسقلان بعد رشقات صاروخية جديدة من غزة، فيما أكدت «حماس» أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان رداً على تهجير المدنيين من غزة.

وأعلن جيش الاحتلال امس مقتل 169 جنديا إسرائيليا منذ بدء التصعيد وقبلها، أكد متحدث باسم الجيش مقتل 1200 شخص في عملية « طوفان الاقصى» التي شنتها «حماس» على مستوطنات غلاف غزة ومدن إسرائيلية وإصابة 2700.

