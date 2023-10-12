مذبحة علنية.. استشهاد 500 طفل وامرأة وإبادة 22 عائلة

عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر من 1000 شهيد، في حين أصيب 5000 آخرون بجراح مختلفة. وتواصل العدوان على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي حيث تستمر الغارات الجوية العنيفة التي تشنها طائرات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

وكشفت وزارة الصحة في غزة، صباح أمس ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 1050 بينهم 260 طفلاً، و230 امرأة، منذ فجر السبت إضافة إلى 5000 مصاب بجراح مختلفة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن 60% من المصابين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، هم أطفال ونساء. ودعا مسؤول في الوزارة الفلسطينيين إلى التبرع بالدم، مشيرا الى أن جميع الأسرة في المستشفيات يحجزها المصابون، وأن والأدوية في طريقها نحو النفاد.

وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف وإضعاف قدراتها مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة وغير آمنة، وتصر على أداء واجبها تجاه شعبها. وطالبت الجهاتِ الدولية باتخاذ خطوات فاعلة لحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف.

وأضافت «جرائم الاحتلال بحق عوائلنا الفلسطينية أدت إلى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيداً من أفرادها». ولفتت إلى أن «الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 6 من الكوادر الصحية وإصابة 15 آخرين».

