الخارجية الإسرائيلية: تدمير غزة «سيخدم العرب والمسلمين»!

عربيات ودوليات

اكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور بن دور، أمس أن اسرائيل «مصممة على تحقيق انتصار ساحق في غزة» بحرب وصفها بالطويلة، مشددا على أنه «لا مكان للحديث عن ضبط النفس في هذه المرحلة».

وذكر ليؤور بن دور، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» ان هذه الحرب ستكون طويلة مشيرا الى ان «قطع الكهرباء والماء في غزة هو الثمن الذي سيدفعونه مقابل ما قاموا به».

وزعم المتحدث الاسرائيلي ان ما تقوم به إسرائيل من قتل وتدمير في قطاع غزة «سيخدم الجميع في المنطقة، وسيخدم الكثير من العرب والمسلمين». معتبرا ان البعد الإنساني في هذه الحرب، يتعلق بحياة المواطنين الإسرائيليين.

واضاف «نريد ضمانا ألا يتكرر ما حدث يوم السبت الماضي» مؤكدا ان «إسرائيل لا تلعب بأرقام الضحايا الإسرائيليين لتبرر ما تقوم به في غزة».وتابع «سنحقق في ما حدث، ونحن نعرف كيف نتعلم من الأخطاء وكيف نتحسن في المستقبل».

واكد بن دور «نقلنا المعركة من داخل إسرائيل إلى داخل غزة. ومصممون على تحقيق انتصار ساحق ومطلق على المنظمات الإرهابية في غزة، وسنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا». مشددا على انه «لا مكان للحديث عن ضبط النفس في هذه اللحظات وفي هذه المرحلة».

على صعيد اخر قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزعيم حزب الوحدة الوطنية الإسرائيلي المعارض بيني غانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ.

ويوم الثلاثاء، أفاد بيان لحزب «الليكود» بزعامة نتانياهو بأن جميع الشركاء في الائتلاف الحاكم وافقوا على توسيع الحكومة لتشمل سياسيين من المعارضة، وتشكيل حكومة طوارئ.

