الأمم المتحدة تحذر من كارثة «غير مسبوقة»

عربيات ودوليات

غزة - الوكالات: كشف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة أن إسرائيل ترفض فتح ممر إنساني لإدخال المساعدات إلى غزة.

وأضاف أبو حسنة أن الوكالة الاممية ستطلق نداء طوارئ موجهاً إلى العالم كاستجابة إنسانية طارئة لما يحدث في غزة. وكشف عن قنوات تواصل مع الإمارات حول المساعدات المقدمة لقطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك احتياجاً إلى تمويل كبير من أجل مواجهة الكارثة.

وحذرت «أونروا»، أمس من أن قطاع غزة سيشهد كارثة إنسانية إذا لم تُفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات. وذكر أبو حسنة أن «قطاع غزة سيشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا لم تفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية من مواد طبية وأغذية ومياه». ولفت إلى أن إسرائيل تغلق كافة المعابر مع قطاع غزة، الأمر الذي تعذر معه دخول أي مساعدات إنسانية. وأضاف أبو حسنة: «استمرار الحال يعني أن قطاع غزة سيصبح دون غذاء خلال أسبوعين».

وتستضيف الوكالة الأممية في مدارسها نحو 260 ألف نازح في 83 مدرسة كمراكز إيواء بحسب الناطق باسم «أونروا».

من جهتها حذرت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس من أن المستشفيات في غزة مكتظة وتعاني من نقص في الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء.وقالت أفريل بينوا، المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة الأميركية إن وكالة الإغاثة ترصد «نقصاً في المياه والكهرباء والوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولداتها» وأردفت بينوا قائلة «لا تملك بعض المستشفيات سوى القليل من الوقود لمدة 4 أيام».

في غضون ذلك قالت مديرية الدفاع المدني في غزة، إن طواقمها «باتت عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل» من البيوت المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت. وأضافت المديرية، في بيان أن «أعداداً كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة». ولفتت إلى أنها لا تملك ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، محذرة من أن ذلك «ينذر ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير».

في غضون ذلك افادت مصادر بانقطاع التيار الكهربائي عن عموم قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال إن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود. ووجه المكتب نداء استغاثة عاجلا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف ما وصفها بالجريمة ضد الإنسانية. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن شركة توليد الكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود.

