حي الكرامة.. أثر بعد عين

عربيات ودوليات

تعرض حي الكرامة في شمال قطاع غزة لقصف إسرائيلي عنيف متواصل، مما تسبب في أضرار جسيمة، ودفع الناس للنزوح إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمن. وطال القصف الذي شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية باستخدام مئات الصواريخ شرق وغرب الحي.

وأظهرت صور نقلتها قناة «الجزيرة» آثار الدمار الهائل الذي لحق بحي الكرامة، حيث المنازل المكونة من طوابق تحولت إلى أكوام يطوف حولها ناس يبحثون عن بقايا أغراضهم وممتلكاتهم.

وتحدثت عن «حملة تطهير وإبادة» تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الحي الذين قال إنهم أطلقوا مناشدات واسعة لإخراجهم من هناك.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل يشهد حي الكرامة حملة نزوح كبيرة، حيث يلجأ بعض السكان إلى منازل وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، رغم أنها لم تسلم هي الأخرى من القصف الإسرائيلي.

ويضطر بعض سكان حي الكرامة إلى النزوح إلى مناطق أخرى أقل تعرضا للقصف، وهناك من ينزح من 3 إلى 4 مرات بحثا عن الأمن.

يذكر أن قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل ليلا ونهارا، أدى إلى استشهاد 1055 وإصابة أكثر 5 آلاف، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة بقطاع غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أطلقت صباح السبت 7 أكتوبر 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم «طوفان الأقصى»، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

