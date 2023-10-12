أميركا تلوذ بـ«نفوذ قطر» لمنع توسع الحرب

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: طلبت الولايات المتحدة الأميركية من دولة قطر استخدام نفوذها لمنع دخول أطراف أخرى في الحرب الدائرة بغزة، والعمل على تأمين الأسرى لدى المقاومة في القطاع المحاصر.

وقال ماثيو ميلر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده طلبت من قطر وكل الدول «استخدام نفوذها لمنع أطراف أخرى من دخول الصراع وتأمين إطلاق الرهائن».

وأوضح في مؤتمرٍ صحافي أن وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن، أجرى عدداً من المحادثات المثمرة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأضاف «نعتقد في الواقع أنهم يلعبون دوراً مثمراً هنا، وسيستمرون في كونهم شركاء للولايات المتحدة».

في غضون ذلك شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الحرب في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال أجراه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، برئيس وزراء قطر وزير الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع وضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي المحتلة. وأعرب رئيس وزراء قطر عن قلق بلاده العميق إزاء تصاعد العنف، مشدداً على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وأكد على ضرورة «تفعيل آليات العمل الدولي عبر الأمم المتحدة، ومنظماتها المختلفة في إطار خفض التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين». كما أكد وزير خارجية قطر على موقف قطر الثابت بإدانة ورفض استهداف المدنيين، وضرورة العمل مع كل الشركاء الدوليين لضمان سلامتهم، وفقاً لبيان وزارة الخارجية.

وفي القاهرة استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، امس مفوض الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند. وحذر شكري خلال اللقاء من «مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين».

الى ذلك أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مباحثات هاتفية مع نظيريه البريطاني والكندي، حول مستجدات التصعيد العسكري في غزة ومحيطها. وتلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً من جيمس كليفرلي، وزير خارجية بريطانيا، جرى خلاله مناقشة خطورة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وضرورة العمل على إيجاد السبل اللازمة لنزع فتيل التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في المنطقة. كما تلقى وزير خارجية السعودية اتصالاً من ميلاني جولي، وزيرة خارجية كندا، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، وضرورة العمل على تهدئة التوتر ووقف تصاعد الصراع الدائر في تلك المنطقة.

