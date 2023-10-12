«حزب الله» يدخل على خط المواجهة وإسرائيل تحذِّر: شاهدوا ما نفعله في غزة

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بيروت- القدس المحتلة- الوكالات: أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف، أمس، موقع الجرداح العسكري الإسرائيلي مقابل قرية الضهيرة اللبناني بصواريخ موجهة، مما أسفر عن مقتل وجرح جنود إسرائيليين.

وقال الحزب في بيان إن استهداف الموقع يأتي ردا على استشهاد عدد من عناصره في قصف إسرائيلي تلا عملية نفذتها حركة الجهاد الإسلامي عبر الحدود اللبنانية.

وأضاف حزب الله أن المقاومة ستكون حاسمة في ردها على الاعتداءات الإسرائيلية خاصة عندما تؤدي إلى سقوط الشهداء، بحسب ما ورد في البيان نفسه.‏

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في عرب العرامشة على الحدود مع لبنان.

وكان حزب الله شيّع الثلاثاء 3 من عناصره غداة مقتلهم في قصف إسرائيلي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على استهداف موقع الجرداح العسكري بقصف محيط بلدات الضهيرة ويارين وطير حرفا وعلما الشعب بعدد من القذائف ما أدى إلى اشتعال النيران في بعض الأحراش.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن مدنيَين أصيبا بجروح طفيفة في الضهيرة جراء القصف الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أفاد مراسلو قناة «الجزيرة» القطرية في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا جويا ومدفعيا على الأراضي اللبنانية.

كما أفاد المراسلون بأن طائرات مسيرة إسرائيلية شاركت في عمليات القصف.

وأكد جيش الاحتلال أنه قصف بالمدفعية منطقة الضهيرة في لبنان، مشيرا إلى إطلاق قذائف هاون من الجانب اللبناني.

وتحدث عن عملية تسلل محتملة في منطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان. ومع بروز مؤشرات على مواجهة محتملة أوسع بين حزب الله وإسرائيل، قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن الحزب والسوريين يشاهدون ما تفعله إسرائيل في غزة. وكان رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين توجه إلى الفصائل الفلسطينية الأحد قائلاً: «سلاحنا وصواريخنا معكم».

وخلال وقفة تضامنية مع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد، أضاف: «لسنا على الحياد في المعركة التي تدور حالياً في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ويجب أن يتمعّن الإسرائيلي جيدًا برسالة الصواريخ صباح اليوم». وقال إن قصف أهداف إسرائيلية في مزارع شبعا، صباح الأحد، هو «رسالة يجب أن يتمعن بها الإسرائيليون جيداً».

ووجّه صفي الدين حديثه إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو قائلاً: «عليه أن يعرف أن هذه المعركة ليست معركة أهل غزة والضفة فقط.. ونحن في هذه المعركة لسنا على الحياد».

