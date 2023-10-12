بايدن: هجمات «حماس» على إسرائيل «شر مطلق»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: دان الرئيس الأميركي جو بايدن هجمات حركة «حماس» على إسرائيل، حليفة بلاده واعتبرها «شرا مطلقا»، معربا في الوقت نفسه عن استعداد واشنطن لنشر مزيد من الموارد العسكرية في المنطقة. وقال الرئيس الأميركي «ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق» وأكد مقتل 14 أميركيا على الأقل واحتجاز عدد آخر رهائن لدى «حماس».وشدّد بايدن على أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل «اليوم وغدا، على غرار ما تفعل على الدوام».وحذّر في كلمته أعداء إسرائيل الذين قد يحاولون الدخول على خط المواجهة من مغبة ذلك، في إشارة إلى إيران التي تدعم «حماس». وتم تأخير كلمة بايدن ساعة ونيف، إذ أجرى قبلها مع نائبته كامالا هاريس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «للتباحث في دعمنا لإسرائيل». وأكد الرئيس الأميركي استعداده لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى الشرق الأوسط في إشارة إلى نشر مجموعة حاملة طائرات في شرق المتوسط. ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجّه اليوم إلى إسرائيل في «زيارة تضامنية».

