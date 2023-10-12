المقاومة: اجتياح غزّة سيكلف العدو نصف جيشه

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: اكد مصدر في المقاومة الفلسطينية إنّ المقاومة «تُعدّ نفسها لمعركةٍ طويلة الأمد مع قوات الاحتلال» مؤكّداً أنّ لديها كل الإمكانيات اللازمة لهذه المعركة. وقال المصدر لقناة «الميادين» أمس إنّ مقاتلي المقاومة ما زالوا في كامل جاهزيتهم القتالية، وما زالوا ينفذون مهاماً هجومية في قلب مستعمرات العدو. وشدّد على أنّ العدو «سيضحي بنصف جيشه» في حال أقدم على اجتياح بري لأراضي قطاع غزّة كاشفاً أنّ المقاومة لديها إشرافٌ معلوماتي على كل تحركات العدو، «حتى تلك التي تجري داخل مواقعه العسكرية». وأوضح المصدر أنّ المقاومة تعمل وفق خطط عملياتٍ مُعدّة مسبقاً، وأنّ ذلك يجري مِن خلال تنسيقٍ كامل مع غرفة عمليات محور المقاومة. وأكّد مصدر آخر إنّ «النواة الصلبة للمقاومة لا تزال بخير». مشيرا إلى أنّ «القدرة القتالية لكتائب القسام لا تزال بوضع جيد جداً». وشدد المصدر على أنّ «تفكير الاحتلال في الدخول البري أو اقتطاع أراضٍ هو ما تدربت عليه قوات المقاومة، وأعدت له من الاجراءات ما سيفاجئ العدو».