شرطة الاحتلال تعدم فلسطينيين في القدس

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: قتلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أمس فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بعدما ألقيا ألعابا نارية وحجارة على قواتها أثناء مواجهة في بلدة سلوان. وأكدت مصادر متطابقة أن الشابين هما علي عباسي (24 عاما) وهو أسير محرر، وعبد الرحمن نضال فرج (18 عاما). وقال مجدي عباسي قريب علي إن الحادثة التي كان شاهدا عليها وقعت في المساء وأكد عباسي لوكالة الصحافة الفرنسية إصابة الشابين قبل أن «يدخلا إلى أرض مفتوحة ومن ثم لحقت بهما قوات الأمن وأطلقت النار عليهما مجددا». وبحسب عباسي فإن القوات الإسرائيلية «منعت تقديم الإسعاف لهما لمدة ساعة وربع رغم وصول طواقم إسعاف فلسطينية وإسرائيلية». وأشار عباسي إلى «الطريقة غير الإنسانية التي تم فيها سحب جثمانيهما التي كانت ترتطم بالدرج» حيث قضيا. وتشهد أحياء فلسطينية عدة في القدس الشرقية منذ السبت صدامات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المدينة.