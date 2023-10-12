واشنطن تعمل لإنشاء «ممر إنساني» لرعاياها إلى مصر

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: ذكرت قناة إسرائيلية رسمية، صباح امس ان الولايات المتحدة تعمل مع دول أخرى لإنشاء ممر إنساني مصمم لإجلاء فلسطينيين ومواطنين أميركيين من غزة، مع توقعات بعملية عسكرية إسرائيلية بالقطاع. وأضافت قناة «كان» التابعة لهيئة البث، أن إدارة الرئيس جو بايدن، بدأت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بالتنسيق مع دول أخرى، في الإعداد لإنشاء ممر إنساني عبر مصر لإخراج فلسطينيين ومواطنين يحملون الجنسية الأميركية. وأوضحت أن ذلك يأتي بالتزامن مع تصاعد التوقعات بشن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة. ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل، حول من هم الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بمغادرة القطاع، أو أين سيستقر بهم المقام بعد وصولهم للأراضي المصرية. من جانبه، علق مسؤول بالسفارة الأميركية لدى إسرائيل، على الأمر بعد نشر التقرير وقال للقناة: «لا أستطيع التحدث باسم المصريين، لكنني متأكد من أنهم سيسمحون بحدوث ذلك».