إصابة جديدة لأوباميكانو

دوليه

تعرض مدافع المنتخب الفرنسي ونادي بايرن ميونيخ الألماني، دايوت أوباميكانو إلى اصابة على مستوى الفخذ في معسكر منتخب بلاده أول من أمس.

ويعتبر هذا الخبر ضربة جديدة لمدرب بايرن الألماني توماس توخيل الذي يعاني فريقه من الاصابات على مستوى الدفاع. وبحسب موقع «سبورت1»، فإن الإصابة ستبعد أوباميكانو عن مواجهة ماينز على الأقل، فور انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأشار إلى تعرض الدولي الفرنسي لتمزق خفيف في الألياف العضلية، قد يؤدي لغيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين أو 3 أسابيع. ومن المحتمل غياب أوباميكانو عن مواجهتي غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 24 أكتوبر، ودارمشتات في البوندسليغا بعدها ب4 أيام.

يأتي ذلك في ظل معاناة زميله الهولندي ماتياس دي ليخت من إصابة أبعدته عن المباريات الأخيرة، بينما يمتلك بايرن قلب دفاع وحيد متبقي، هو الكوري الجنوبي كيم مين جاي.

