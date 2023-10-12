البرازيل والأرجنتين لمواصلة الانتصارات

دوليه

يسعى العملاقان الأرجنتيني بطل العالم والبرازيلي الى المحافظة على سجلهما المثالي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2026، وذلك حين يلعبان على أرضيهما اليوم في الجولة الثالثة ضد الباراغواي وفنزويلا توالياً.

وبدأت الأرجنتين مشوارها نحو مونديال 2026 حين ستدافع عن اللقب الذي توجت به نهاية 2022 في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح، بالفوز على الإكوادور 1-0 في بوينوس أيرس ثم بوليفيا 3-0 في لاباز، فيما فازت البرازيل على بوليفيا 5-1 خارج الديار ثم البيرو في ليما 1-0.

وتصدّر ليونيل ميسي تشكيلة الأرجنتين التي استدعاها المدرب ليونيل سكالوني لمباراتي الباراغواي ثم البيرو الثلاثاء في ليما، حتى قبل عودته الى فريقه إنتر ميامي الأميركي الذي ابتعد عنه بسبب الإصابة. وتبدو الأرجنتين التي تفتقد الجناح النجم أنخل دي ماريا بسبب الإصابة، مرشحة لتحقيق فوزها البيتي الأول على الباراغواي في تصفيات كأس العالم منذ سبتمبر 2012 (3-1)، وذلك في ظل معاناة ضيفتها التي اكتفت بنقطة من مباراتيها الأوليين ما أدى الى إقالة المدرب الأرجنتيني غييرمو باروس سكيلوتو واستبداله بمواطنه دانيال غارنيرو الذي يبدأ مشواره بمواجهة منتخب بلاده في اختبار شاق.

وعلى غرار غريمتها التاريخية الأرجنتين، تبدو البرازيل مرشحة لتحقيق فوزها الثالث توالياً في مواجهة ضيفتها فنزويلا التي جمعت ثلاث نقاط من مباراتيها الأوليين بالفوز على الباراغواي 1-0 بفضل هدف لسالومون روندون من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع في الجولة الثانية التي شهدت أيضاً فوزاً قاتلاً لـ «سيليساو» على البيرو خارج الديار بهدف سجله ماركينيوس في الدقيقة الأخيرة.

