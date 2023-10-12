البلدان المضيفة تخوض تصفيات أمم أوروبا

دوليه

أفاد رئيس الاتحاد الإنكليزي مارك بولينغهام إن إنكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا التي مُنِحَت أول من امس حق استضافة نهائيات كأس أوروبا عام 2028، قد تخوض جميعها التصفيات المؤهلة الى البطولة القارية. وتنظيم البطولة في خمس دول مختلفة لا يسمح بتخصيص مقعد تلقائي للجميع، خلافاً لنسخة 2024 التي تستضيفها ألمانيا بمفردها. واقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح مقعدين للدول المضيفة من أصل خمسة في حال فشل التأهل عبر التصفيات. وقال بولينغهام لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية «من وجهة نظرنا، من الجيد المشاركة في التصفيات ونريد أن تكون جميع (الدول الخمس المضيفة) جزءاً منها»، كاشفاً «كان دائماً جزءاً من مناقشاتنا مع الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي أن نشارك في التصفيات. نعتقد أنه مع الشكل الجديد لكرة القدم الأوروبية، فهذا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به».

