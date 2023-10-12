مالك نابولي يضع غارسيا تحت الضغط

دوليه

حافظ مالك ورئيس نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورنتيس على تقليده ومواقفه الإعلامية المثيرة للجدل، واضعاً مدرب الفريق الحالي الفرنسي رودي غارسيا تحت الضغط بسبب البداية السيئة للموسم، قبل أن يوجه سهام السخرية باتجاه المدرب الإسباني لباريس سان جرمان الفرنسي لويس أنريكي الذي كان من المرشحين لاستلام الإشراف على بطل «سيري أ». وقال دي لاورنتيس أول من امس خلال ندوة في إحدى جامعات روما «معه (غارسيا)، أواجه وقتاً سيئاً. أنا رجل أعمال، ومن واجبي أن أهتم بعملي. سأتخذ القرارات الصحيحة عندما يحين الوقت. عليك دائماً أن تفعل ذلك»، مضيفاً «يجب دائماً أن تأخذ الوقت الكافي للتفكير. أي قرار متسرع هو أمر سيئ». وازداد وضع غارسيا صعوبة بعد تلقي نابولي هزيمته الثانية توالياً بين جمهوره، بخسارته الأحد أمام فيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي. ودخل حامل اللقب اللقاء على خلفية خسارته في منتصف الأسبوع الماضي على ملعبه «دييغو أرماندو مارادونا» أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي كان يمني النفس في أن يصالح مشجعيه بالفوز على فيورنتينا. لكن هذا الأمر لم يتحقق، فمني بهزيمته الثانية في الدوري في بداية الموسم الجديد، ليتجمد رصيد الفريق الجنوبي عند 14 نقطة، متراجعاً الى المركز الخامس.

