أنزاغي مدرباً لساليرنيتانا

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أعلن سالرنيتانا الإيطالي، أول من أمس تعيين فيليبو إنزاغي مدرباً للفريق، خلفاً لباولو سوزا الذي أقيل من منصبه بعد فترة من النتائج السيئة. وسيتولى إنزاغي لاعب إيطاليا السابق المسؤولية أملاً في تفادي الهبوط. وقال النادي: «يعلن سالرنيتانا توصله لاتفاق مع فيليبو إنزاغي ليتولى قيادة الفريق الأول». وبدأ إنزاغي مسيرته التدريبية مع ميلان عام 2014. بعدما أنهى مشواره كلاعب في النادي، قبل أن يقود فينيسيا إلى الصعود للدرجة الثانية وبنفينتو لدوري الأضواء وتولى تدريب ريجينا في الدرجة الثانية الموسم الماضي. ويستأنف سالرنيتانا مبارياته عقب التوقف الدولي بمواجهة كالياري المتعثر الذي يحتل المركز الأخير.